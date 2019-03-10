咖啡控看過來！盤點全日本6間非去不可的星巴克概念店

MATCHA是針對想來日本，對日本有興趣的旅客們..

點評：不同於傳統分店，加入不少設計巧思呢！

文、圖／MATCHA

連鎖咖啡店星巴克在2015年開設鳥取分店後，終於制霸全日本47都道府，加上日本首家星巴克臻選®東京烘焙工坊在中目黑開幕，在全日本分店中，Matcha小編為大家嚴選了全日本6間值得一去的星巴克概念店，中目黑星巴克臻選®、青森弘前公園前店、富山環水公園店、京都三条大橋店、島根出雲大社店、福岡大濠公園店等，下次去日本就可以多6個目標啦！

作者：沙米

中目黑星巴克臻選®東京烘焙工坊

選在擁有洋溢著自然美景與櫻花步道的中目黑，並找來曾合作過星巴克太宰府天満宮表参道店的隈研吾以再次操刀設計，擅長以木頭元素表現出獨自風格，裡面賣的不只有由上等咖啡豆磨成的咖啡、甚至還提供窯烤披薩、現場烘烤麵包、冰淇淋、及調酒，想必又是吸引大批旅客前來朝聖。

地址： 東京都目黒区青葉台２丁目１９−２

Wi-Fi：無

信用卡及其使用種類：無

最近車站：中目黑站

交通方式：中目黑站徒歩10分。也可到澀谷站搭乘澀41系統大崎西口方面的巴士，到「菅刈小学校」站下車穿過馬路即可抵達。 也可利用田園都市線到「池尻大橋站」徒歩約11分。

官網： 星巴克Reserve Roastery

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青森。弘前公園前店

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這間星巴克開設在一幢已列為日本有形文化財的老屋內。這很有歐洲小鎮風的建築物，其實是1918年所建設的「第八師團長官舍」，即是軍用的建築物。內部使用很多山毛櫸造的手工藝品，山毛櫸樹在青森很易找到，特別是在橫跨青森與秋田的白神山地，擁有世界最大的山毛櫸林。仔細看，還會看到牆上裝飾用了津輕風格的刺繡，把青森的文化完全融入了店內。

星巴克盡最大能力保留原有的氛圍，收銀吧檯裝潢與原有風格巧妙融合，沒有跟老屋格格不入。

房子原有的房間格局，星巴克也盡量保留。大玻璃窗讓更多自然光灑進，配上柚木地板和棕色的桌椅，走在店內，猶如一瞬間回到了大正時代的感覺。

除了在裝潢上保留了原有風格，牆上還掛上很多關於這房子的歷史照片，細細觀看，更能了解這棟老屋的歷史回憶。

地址： 青森県弘前市上白銀町1-1

營業時間：07:00〜21:00

建議停留時間：1小時

Wifi：有

信用卡及其使用種類：Visa，Master，Jcb

語言：日語

最近車站：JR弘前站 ／ 弘南鐵道大鰐線 中央弘前站

交通方式：中央弘前站徒歩18分 ／ JR弘前站乘公車於弘前公園下車步行10分鐘

電話： 0172-39-4051

官網：スターバックスコーヒー 弘前公園前店

富山。環水公園店





富山的環水公園店星巴克，可以說是舉世知名，因為它有「最美麗的星巴克」美譽。這裡擁有簡約的外觀設計，跟公園相配襯，天晴時外牆玻璃可以映照出藍天白雲布滿整間星巴克，這也是全日本第一間開在公園內的星巴克。

就算坐在室內，一樣可以透過大片落地窗，欣賞公園的景色。

而在最受歡迎的陽台位子喝咖啡，可以一同欣賞公園運河的美景，難怪被稱為「最美麗的星巴克」。就算沒有位子坐，也可以買杯飲料站在陽台上，享受陽光微風吹拂。

黃昏時的富山星巴克，也別有一番味道。

地址： 富山県富山市湊入船町5 富山富岩運河環水公園

營業時間：08:00～22:30〈不定休〉

建議停留時間：1小時

Wifi：有

信用卡及其使用種類：Visa，Master，Jcb

語言：日語

最近車站：JR高山本線／JR北陸本線／あいの風富山鐵道各線的富山站or富山輕軌線「INTEC本社前」站

交通方式：JR高山本線／JR北陸本線／あいの風富山鐵道各線的富山站約16分or富山輕軌線「INTEC本社前」徒歩10分

消費金額：300日幣~1,000日幣

電話： 076-439-2630

官網： スターバックス コーヒー ジャパン 富山環水公園店

京都。三条大橋店





平日的三条大橋店就是一般的星巴克，但一到夏天，這裡就會來一個大變身，架起京都夏日風物詩「納涼床」，不用付更多的錢去享受納涼床料理，只需要用幾百日幣買一杯飲料，就可以享用到「納涼床」咖啡了。

每年夏天，三条、四条在鴨川附近的餐廳，都會架起納涼床。因為天氣熱，如果在納涼床上吃東西，享受鴨川吹來的涼風就很舒服了。

星巴克三条大橋店特別設置的「納涼床」可以感受到熱鬧的氣氛。由於納涼床的座位有限，假日和周末可能要排隊等位，但要先買飲料才可以排隊喔。

如果大家想去的話，最好在平日的早上前往，人會比較少，小編私心覺得黃昏去看鴨川是最漂亮的。

地址： 京都府京都市中京區三条通河原町東入ru中島町113 近江屋大樓 1F

營業時間：08:00～23:00（不定休）／鴨川納涼床營業時間：5月及9月 11:30～22:00、6月～8月 16:00～22:00（雨天不開放）

建議停留時間：1小時

Wifi：有

信用卡及其使用種類：Visa，Master，Jcb

語言：日語／簡單英語

最近車站：京阪電車 三条站

交通方式：「京阪鴨東線」、「京阪本線」至「三条站」7出口歩行2分鐘

消費金額：300日幣－1000日幣

電話： 075-213-2326

官網： 京都三条大橋店

島根。出雲大社店



日本星巴克概念店中，出雲大社店的設計最為特別。這間店是日本罕有以和式設計的星巴克，帶著「和洋結緣」的概念。一樓是比較西式的設計，落地大玻璃，可以好好的看著外面的風光。

二樓以和風設計，可以眺望出雲大社，在二樓的中央，有一張以「出雲勾玉」為概念製作的水滴形大桌，象徵緣分圓滿之外，照明燈飾的設計也是仿照出雲大社「注連縄」，十分有心思。

店面雖不大，但空間感十足，加上和風設計與面向出雲大社，特別有平靜的感覺呢。

地址： 島根縣出雲市大社町杵築南841

營業時間：08:30～18:30〈不定休〉

建議停留時間：45分鐘

Wifi：有

信用卡及其使用種類：Visa，Master，Jcb

語言：日語

最近車站：一畑電車大社線 出雲大社前

交通方式：一畑電車大社線 出雲大社前

消費金額：300日幣－1000日幣

電話： 0853-53-8812

官網： 星巴克 出雲大社店

福岡。大濠公園店



星巴克福岡大濠公園店，雖然外觀和環境和富山環水公園店的很相似，但這裡有考慮到更多的內部設計。

在店內有部份的咖啡桌，是利用使用過的咖啡渣渣做成的，並且盡量採用最多的天然光，在白天可減少使用過多的燈光，達到環保的概念。店內處處都有巧思，並不只有窗外的風光。





這裡的1人座位甚多，所以吸引好多自由工作者來這裡工作。這裡也是繼富山環水公園店之後，全日本第二間開在公園內的分店。

地址： 福岡県福岡市中央区大濠公園1-8

營業時間：08:00～22:00〈不定休〉

建議停留時間：1小時

Wi-Fi ：有

信用卡及其使用種類：Visa，Master，Jcb

語言：日語

最近車站：福岡地鐵大濠公園站3號出口

交通方式：大濠公園站3號出口（福岡市営地下鐵空港線） 歩行6分鐘 唐人町站6號出口（福岡市営地下鐵空港線） 歩行14分鐘

金額：300日幣－1000日幣

電話： 092-717-2880

官網 ： 星巴克福岡大濠公園店

結語：日本的星巴克除了14間概念店之外，還有多間不同主題的分店，下次來到日本玩，不妨將這些主題店和概念店一同列入行程，增添更多旅行的樂趣吧。