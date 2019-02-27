女性結伴同行更安全！獨自出遊一定要做到這4點

點評：女性結伴同行這個蠻好的

▲女生自己出國不見得會很危險（圖／達志／示意圖）

文／麗塔

不必等到有旅伴，現在越來越多女生存夠錢了，在短時間裡面就買了機票，立刻動身出發。更獨立自在地旅遊是現代的趨勢，但是仔細觀察後，其實社會整體並不成熟到完全讓這樣的方式萬無一失，像是女生自己一個人沒有伴的時候，其實很容易被性騷擾，更別提潛在的危險，到底女生單獨出遊該注意些什麼事呢？Smarter Travel網站整理了下面幾點：

1. 遵守旅遊地的文化

因為旅客闖入的是旅遊的當地人的生活，因為文化的不同，這也是為什麼外國遊客經常顯得格格不入的原因，當地人很容易就看的出來你是外來的。有些旅遊地點是女性不允許進入的，像是希臘的聖山(Mount Athos)，泰國雖然允許女生進入寺廟，但是只有男生可以進入內部。

2. App隨時報告行蹤

畢竟身在人生地不熟的環境，你突然從地表上消失，真的不會有人知道。現在有防身的App像是bSafe，他可以隨時定位你，你可以將資訊分享給你在國內的家人或是信任的朋友，萬一真的出了什麼事，大家知道你的座標。

3. 可參考女性限定的行程

有些國家的旅行團提供女性限定的行程，像是伊朗的Women’s Expedition to Iran，當地旅遊會帶你到一些只有女性可以進入的公園、理髮院，甚至可以參加當地人也會去的瑜珈課程。

4. 落單的女性可以結伴同行

現在有一些app和網站可以讓你找旅伴。