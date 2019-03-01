出國旅遊這11個不太好的習慣一定要改

▲飛機上人多空間小（圖／達志／示意圖）

文／麗塔

在旅遊當中生病真的是最倒楣的事，很多事情都可以避免，旅客可以從注意自己的習慣著手。Business Insider針對此題做了整理，裡面是11個旅客常有的習慣，但是它可能會讓你在旅途當中生病或是暈機。

1. 飲料加冰塊

很多冰塊都是生水做的，旅客應該要有這個認知，特別是我們到了不熟的國家，其實將飲料加入冰塊是風險很高的事。

2. 你曾經將手機和礦泉水瓶放在機艙座位後面的袋子裡

機艙袋子是用來裝雜誌的，但是它也是在很多研究當中，被認為是機艙最髒的地方之一，當你將手機和瓶子放在此處，無疑就是增加了沾染細菌的機率。如果你的手又去碰口鼻，就很可能讓細菌接觸人體。

3. 旅館的玻璃杯不清洗就使用

房務人員每天要清理的客房數很多，在有效的時間要做完很多工作的結果是，往往一條抹布用到底。很有可能，那條用來擦馬桶蓋的布跟擦玻璃杯，是一樣的。

4. 喝太多酒

喝酒過量其實會影響到你的免疫系統，讓細菌和病毒更容易侵入你的身體。

5. 去當地人幾乎不會去的便宜餐廳

如果一間餐廳價格便宜，但是當地人都不願意去，那麼就是有問題了。



▲飛機上別喝太多咖啡（圖／取自免費圖庫Pixabay）

6. 喝太多咖啡

成人每天超過400毫克的咖啡因攝取，可能會導致失眠、偏頭痛、胃部不適甚至易怒的問題，建議如果想在假期中好好放鬆，可以遠離咖啡因。

7. 忘記喝水

有時趕行程會忘記喝水，其實每天人體都有該攝取的水量，這點不應該因為在旅遊時而有太大改變。

8. 時區間沒有足夠休息

飛行了10多個小時抵達歐洲，為了趕行程，也不願讓自己感到時差的身體休息，通常結果就是在旅途中大病。

9. 用自來水洗菜

不是每個國家的都可以用來洗食物，要小心水質不好的國家，你從台灣帶出去的習慣可能會讓你生病。

10. 選了走道坐位

走道坐位並不是不好，但是有研究指出，因為走道坐位讓你接觸到的旅客很多，這會增加你生病的風險。



▲飛機上冷氣孔最好不要全關（示意圖／記者蔡玟君攝）

11. 在飛機上把空調整個關掉

機艙確實很冷，很多人因為這樣把空調關掉，但是因為機艙是密閉空間，你的空氣變得不流通。萬一你座位附近有人感冒，在這樣的狀態下，你被傳染的機率就會增加。