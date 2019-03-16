宜蘭精選一日遊打卡景點　IG美照一次GET

點評：打卡美照都兼顧！

文、圖／葛瑞絲的天堂

宜蘭有哪些好吃好玩的IG打卡景點？跟著葛瑞絲走就對了！ 宜蘭景點懶人包有不少人寫，包括葛瑞絲自己都有宜蘭美食與民宿懶人包。不過如果您只想來宜蘭玩個輕鬆一日遊，或者是沒時間研究路線行程與時間怎麼規畫，又或者您本身是喜愛拍照、三不五時就來個IG打卡的，今天葛瑞絲要分享的這篇主題就是宜蘭IG打卡景點一日遊行程規畫！跟著我一起吃吃又拍拍吧～帶小孩一起走也是OK的喔XD

寫在文前：這次的行程規畫其實是葛瑞絲兩天一夜的行程，所以安排得算蠻精實的，因為住宿地點在羅東，羅東本身就位於宜蘭中心位置，去哪裡都方便，所以用餐時段我都在羅東民宿附近，大家可以參考參考。

↑↑宜蘭IG打卡景點一日遊行程規畫表↑↑

此規劃是以台北出發、自己開車為例，每個行程時間都已包含了交通時間，基本上我安排得很精實了， 如果兩天一夜的話可以再放慢點腳步會更好玩。

【第一站】丟丟噹森林&幸福轉運站

與幾米廣場都在同一個範圍，走路就可以到達，好玩又好拍。

【第二站】慶和橋津梅棧道

最近很夯的IG打卡熱點，還有觀景平台可眺望蘭陽美景，橋下是寬敞的河濱公園，有六座盪鞦韆不怕日曬雨淋，很棒的親子景點。

【第三站】宜蘭磚窯

百年歷史的磚窯注入新靈魂，新一代必拍的IG打卡景點，拍照效果很好呦～

【第四站】一日一粥 九宮格早午餐

少見的中式九宮格套餐，餐點超好拍！不僅是拍起來美，其實味道也不賴，重點是養生健康，特別對於外食族與忙碌的上班族來說，很少能好好的享用一頓美味粥點，不妨試試。

【第五站】羅東運動公園

羅東運動公園可不專門用來運動，占地超廣、非常多景點可以拍美照！特別推薦一定要去望天丘，孩子有地方跑、還可以餵魚。

【中場穿插葛瑞絲此次旅行住宿】

因為民宿就在附近，所以我們先把行李放下才繼續下一個行程，這次入住的民宿是Young Stay 好漾民宿，依舊搭配了此次行程風格，就是要拍IG照拍到不要不要的XD民宿不管是裝潢或早餐都是美美的♥

【第六站】永鎮海濱公園(龜山朝日最佳觀景處)

這裡應該算是宜蘭比較少人的秘境海邊了，假日人潮也少少的，但是來到這裡心情好舒暢！面對面看著龜山島，欣賞海天一色美景，因為下午時間覺得比較涼爽，所以安排這時段，不過跟大家說，這裡可是蘭陽美景第一名「龜山朝日」的最佳觀賞處，如果有住宿的話，也可以安排隔天早上來看日出喔！(但是我爬不起來XD)

【最終站】羅東夜市

走了一整天行程也累了，晚餐就在距離民宿開車只要五分鐘的羅東夜市，這次尋找週邊美食給大家參考。

以上行程超過十個小時，真的每個點都好拍～建議搭配住宿兩天一夜應該會更輕鬆舒適，給大家做參考啦^^本作品為2018哈旅行「讓世界看見宜蘭」舉辦宜蘭景點一日遊參選作品，期望為宜蘭觀光盡一份心力，讓我們一同發現宜蘭之美！