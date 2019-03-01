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小資族首選！宜蘭市推薦必住3間青年旅館　660元就能住一晚

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▲▼行口文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲行口文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

青年旅館在台灣越來越盛行，近年結合在地元素，或是擁有個人魅力的青旅一間間開幕。有許多幾米景點的宜蘭市，就有3間值得一住的青年旅館，最便宜660元就能住，可說是單身旅遊與小資一族的首選。

▲▼行口文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲行口文旅外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

行口文旅
融合咖啡香、書香、文創商品與旅店角色的行口文旅，距離宜蘭車站走路僅約3分鐘時間，交通方便。飯店內共分為女性專屬背包客房、一般背包客房、家庭房等多樣化房型，最低只要660元就能入住，為了讓旅客能認識宜蘭，房間內亦掛有在地藝術家盧紹華用鋼筆畫下的宜蘭風景，並放有宜蘭旅遊相關的選書，讓旅客藉由翻閱書籍與欣賞畫作，提升前往宜蘭各個角落探索的慾望。

▲▼行口文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲行口文旅整面書牆。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，行口文旅更與宜蘭當地知名的獨立書店「Stay旅人書店」進駐，融合近年在國外很流行的書店咖啡館（Book Cafe）概念，讓旅人用餐時也能很文青，書店內約300多本選書，許多都與宜蘭相關，希望可以成為和外界交流的平台與窗口，讓國際旅客前來宜蘭時能了解宜蘭。

地址：宜蘭縣宜蘭市康樂路14號
官網：https://www.hangkhauhotel.com/

▲宜蘭神農青舍欣開幕。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲宜蘭神農青舍。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

神農青舍
近年來台灣開始吹起一股老屋改建風潮，將老建築再利用，結合在地特色，重新賦予老屋新生命。宜蘭「神農青舍」就是一個例子。

▲宜蘭神農青舍新開幕。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

▲宜蘭神農青舍提供精釀啤酒。（圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌提供）

神農青舍是兩層樓七連棟的建築，在1951年建造為當時省政府糧食局的宿舍，在2005被登錄為歷史建築，經過宜蘭縣政府文化局整修後變成宜蘭新景點。神農青舍規劃為三大主題「神農食」、「神農居」及「神農選」，「神農食」有餐酒合作社，使用在地小農作物入菜，和在地自釀風味啤酒。「神農居」則保留原始房子樣貌，而背包客棧則預計在今年開放營運。

地址：宜蘭市神農路二段96號
官網：https://www.shennongvillage.com/index.php?lang=tw

山啄木青年旅館
雖然才開幕半年多，但山啄木青年旅館在網路上評價極高，以六人房與四人房的背包客房為主，旅館內也提供一般雙人房型，為了方便旅客搬運行李，在館內更設置電梯，考量到旅客需求，在旅館內還設有充電線、小廚房、脫水機與曬衣處等，有鑑於近年騎單車環島的旅客越來越多，旅館內也設有單車停放區，網友對山啄木青年旅館的評價也多為「帶有溫度與溫暖的青年旅館」，有機會不妨前去住住看吧！

地址：宜蘭市東港路二段298號
 

關鍵字： 背包客站 行口文旅 青年旅館 宜蘭旅遊

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