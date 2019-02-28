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在地人宵夜首選！宜蘭羊陶臭豆腐配當歸羊肉湯

點評：走！吃一波惹><
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▲宜蘭羊陶 。（圖／宜蘭丫欣的美食日誌提供）

▲宜蘭在地人的宵夜首選「羊陶」。

旅遊中心／綜合報導　圖／宜蘭丫欣的美食日誌提供

說到宜蘭小吃、美食，絕對少不了逛羅東夜市這個行程，但是不用跑到羅東，宜蘭市內其實就有一家當地人必吃的隱藏版美食，部落客宜蘭丫欣的美食日誌就在《旅遊超爽的》分享一家宜蘭在地人激推的宵夜，一份臭豆腐再喝上一碗當歸羊肉湯，冷冷的天氣很適合滋補身體。

▲宜蘭羊陶 。（圖／宜蘭丫欣的美食日誌提供）

▲店內最近搬家後，用餐空間拓大。

「羊陶」位於宜蘭市新月廣場附近，餐點主打是當歸羊肉湯，以及炸臭豆腐，店家的羊肉湯12種中藥材跟羊大骨的熬煮下喝起來湯頭較為甘甜卻不油膩，湯裡的羊肉薄片在口感上也讓人忍不住一口接著一口；而炸臭豆腐更是店內客人最愛，以中藥材及青草汁去做天然的發酵，因此雖然名為臭豆腐，整個豆腐卻是飄出香氣，咬下去時可以感受到外皮非常酥脆，但內裡非常軟爛甚至像是吃粥的口感，類似宜蘭有名的小吃糕渣的感覺，搭配上店家自製辣醬更能增添風味。

除了當歸羊肉湯、炸臭豆腐外，店家還有其他餐點可以選擇，像是可以自行選擇辣度的麻辣臭豆腐鴨血、臭豆腐羊肉沙茶炒麵、滷肉飯，讓宵夜選擇更為豐富！

▲宜蘭羊陶 。（圖／宜蘭丫欣的美食日誌提供）

▲當歸羊肉片湯＄70。

▲宜蘭羊陶 。（圖／宜蘭丫欣的美食日誌提供）

▲炸臭豆腐＄45。

▲宜蘭羊陶 。（圖／宜蘭丫欣的美食日誌提供）

▲麻辣臭豆腐鴨血＋科學麵＄90。

▲宜蘭羊陶 。（圖／宜蘭丫欣的美食日誌提供）

▲臭豆腐沙茶羊肉炒麵＄100。

羊陶
地址：260宜蘭縣宜蘭市舊城北路186號
電話：03 932 5091
時間：17：00-00：30

關鍵字： 羊陶 宜蘭美食 羊肉湯 臭豆腐

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