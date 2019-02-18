衝淡水朝聖粉色櫻花夢幻3景點！2天1夜花漾小旅行

▲淡水天元宮三色櫻粉爆綻放。（圖／新北市景觀處提供）



旅遊中心／綜合報導

每年春節期間淡水天元宮的櫻花盛放總是吸引大批遊客朝聖，今年照樣準時綻放，粉色櫻花滿枝頭搭配中國風天壇建築與大屯山背景拍起來有宛若置身日本的錯覺，預計花期會一直美到3月份。

▲天元宮後山粉色櫻花。（圖／記者劉亮亨攝）



淡水無極天元宮

地址： 251新北市淡水區北新路三段36號

淡水無極天元宮背倚著大屯山，坐擁著淡水河沿岸景致，三色櫻2月上旬已綻放，吉野櫻也預計將在2月底到3月中粉嫩綻放，除了天元宮淡水還有多處賞櫻景點，像是三芝櫻花季、青山路的山櫻花也已經開花了，三生步道則有種植400多株吉野櫻，粉紅色櫻花配上小橋流水綿延2公里，景色非常夢幻，228四天連假期間想賞花可以搶先計畫。

▲三芝青山路櫻花已開五成。（圖／新北市三芝區公所提供）



青山路櫻花

地址：252新北市三芝區青山路（導航青山路櫻花大道）



▲三生步道櫻花沿著河畔綻放。（圖／新北市三芝區公所提供）

2019三芝櫻花季

日期：108年3月16日（六）10:30-17:00

地點：新北市三芝區三生步道（舊台二線十七號橋）

飯店業者看準商機配合花季期間，推出「春遊淡水新花漾」住房專案，想安排一趟兩天一夜花漾小旅行，平日入住免一成服務費，3月31日前預訂免費升等無敵海景房，還免費搭乘賞花專車、伴手禮、VR虛擬實境館等。3月底只要預訂「春遊淡水新花漾」專案，加碼送1000元消費抵用券，入住期間可全額抵用在飯店內的消費。

▲福容大飯店推出春遊淡水新花漾住房專案。（圖／福容大飯店提供）

費用：雙人成行含早餐及下午茶5999+10%元。