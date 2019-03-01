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微風南山私廚實境秀！日式飯糰MIT　台灣米躍升精品行列

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▲▼228連假一開始，微風南山B1就有一場田野私廚米實境秀。（圖／業者提供）

▲228連假一開始，微風南山B1就有一場田野私廚米實境秀。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

台北信義區的焦點地標微風南山於日前正式開幕，約200多家的專櫃，民眾可在每個樓層享受各系列的人氣美食！俗話說的好，民以食為天，在台灣『米』是不可取代的重要食材！

微風南山B1擁有2222坪的廣大空間，擁有目前亞洲最大的精品超市，從常見的外帶熟食區到西式餐點、日本酒專區、甜點區，甚至還有貼心的代客料理服務讓人感受到高品質享受，讓民眾有如在逛小型萬國嘉年華一般。其中有一個亮點是”米”專區，說起台灣的米，台灣的稻米總能讓人豎起大拇指，無論是台梗七號、九號或是花蓮冠軍米都令人引以為傲，來自寶島出產的米系列排排站，看來與身旁的日本精品米準備一齊大放光彩。

▲台灣米與日本米排排站，看起來相當壯觀。（圖／業者提供）

▲台灣米與日本米排排站，看起來相當壯觀。（圖／業者提供）

搭配今年二二八的連續假期，小農品牌舉辦一系列田野私廚米實境秀，今年首度參加、來自花蓮的馬佛糧心米舖老闆娘也親身教學「辣柚子味增煎蕈菇飯糰」，學習如何結合柚子融合味噌料理出獨特味蕾之餘，也可以吃到健康美味的米飯，不論是視覺上、味覺上都令人驚艷。

近年來，台灣農業發展也逐漸走向品牌化經營，許多愛寶島的年輕人或三代不願看見農夫辛苦耕耘的心血最終只能淪為碾米商的廉價產品，於是親身為農夫打造品牌、提升價值，像今年首度參加的糧心米一樣，讓越來越多的小農品牌加入精品米食行列！

關鍵字： 田野私廚米實境秀 台灣米 日本米 微風南山

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