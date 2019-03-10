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超近距離看野生海豹！還有超美海景和舒適氣候

點評：好想去啊
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旅遊中心／綜合報導　圖、影／職業觀光客 Lisa提供，請勿任意翻攝以免侵權

說到了美國聖地牙哥這個城市，可能很多人都不陌生，而拉霍亞海灘(La Jolla cove)位於聖地牙哥市的北部，有著長約10公里的海岸線，而沙灘上更棲息著一大群的海豹，也讓許多名人都在此置產。

▲美國拉霍亞沙灘。（圖／職業觀光客 Lisa提供）

▲南加州拉霍亞海灘有舒適氣候和超美海岸線。

拉霍亞的海灘佈滿很多礁岩地形，再加上加州溫暖的陽光，常常會有成群的海豹在沙灘上休息，而海灘這邊也明定了規則，對海豹們餵食、過於靠近、甚至是接觸全部都禁止的，且人類若離小海豹太近，很可能會讓牠們被海豹媽媽給遺棄，因此也希望到此的遊客們「愛牠，就不要傷害牠」。

▲美國拉霍亞沙灘。（圖／職業觀光客 Lisa提供）

▲沙灘上滿滿在曬日光浴的海豹。

為了讓遊客們可以觀察海豹生活，欣賞這美麗海岸線，這邊的步道上也建造了一條觀景走道，在觀景走道上就能用近的距離去觀察海豹的生活型態，也能欣賞拉霍亞海灘的海景。

▲美國拉霍亞沙灘。（圖／職業觀光客 Lisa提供）

▲遊客可利用觀景步道來近距離觀察海豹。

拉霍亞年平均氣溫約22度，氣候舒服且生活機能佳，也是加州大學聖地亞哥分校所在地，甚至一度成為美國房價最高的區域之一。海灘周邊在熱門時段甚至會塞車，但周圍有可以滿費停車的地方，記得在欣賞海灘和海豹的同時，也要保持這邊環境整潔。

拉霍亞海灘
地點：聖地牙哥市中心以北19公里

關鍵字： 海豹 沙灘 海景 加州 拉霍亞 美國旅遊 美洲旅遊 寵物旅遊

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