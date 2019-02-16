Hello Kitty咖啡店現身加州爾灣　貓臉充滿各式甜點

▲加州爾灣Hello Kitty咖啡廳。（圖／Hello Kitty Cafe粉絲頁）

文／麗塔

美國加州爾灣市擁有非常多的亞洲移民，也因為如此，在這裡也可以找到許多道地的美食。風靡全世界的三麗鷗Hello Kitty也已經在爾灣成立咖啡廳，許多從小就是貓迷的當地人紛紛前往朝聖，餐點的精緻度直逼日本。

根據abc7chicago網站，Hello Kitty咖啡廳於2018年下半年於加州爾灣光譜中心(Irvine Spectrum Center)開幕，店內所有的餐點都是以Hello Kitty的圖像製作，像是蛋糕、餅乾、甜甜圈，茶類等等，比較特殊的還有雞尾酒，像是以日本威士忌、酸奶、抹茶、柚子茶來做特調。

▲加州爾灣Hello Kitty咖啡廳，貓臉馬卡龍。（圖／Hello Kitty Cafe粉絲頁）

店內的裝潢是經典的Hello Kitty色調，牆上有Kitty的壁紙，以白、粉紅作為基底，由於店內只能容納12人，所以大部分的時候，都是大排長龍。貓臉充滿的各式甜點像是巧克力蛋糕、馬卡龍等等，都十分精緻，令人食指大動。

▲加州爾灣Hello Kitty咖啡廳，貓臉巧克力蛋糕。（圖／Hello Kitty Cafe粉絲頁）

店內也有很多伴手禮，像是金色蝴蝶結馬克杯，玩偶等等。

爾灣光譜中心：

670 Spectrum Center Dr, Irvine, CA 92618美國