不用到國外！躺在全台最美草原上享受陽光

文／Sharelife分享生活

春夏季的來臨，除了海灘之外，讓人直接連想到的就是一大片的綠色草原，一望無際的大草原，給人一種無憂無慮的好印象，有別於城市裡的高樓水泥牆，但是這樣的景色卻往往要搭飛機，遠到國外才能享受到，其實台灣也有這樣的大草原，就像電影場景一樣，風輕輕地吹撫。

春夏季的來臨，除了海灘之外，讓人直接聯想到的就是一大片的綠色草原，一望無際的大草原，給人一種無憂無慮的好印象，有別於城市裡的高樓水泥牆，但是這樣的景色卻往往要搭飛機，遠到國外才能享受到，其實台灣也有這樣的大草原，就像電影場景一樣，風輕輕地吹撫過草皮，打出綠色漣漪，奔跑在綠地上，躺下在一整片藍天下，這都不只是夢想！！



【新北─桃源谷】



▲圖片來源：flickr-pmshkung0929



桃源谷原本是東北角熱門的健行路線之一，卻需要走上兩到三個鐘頭的路。之後因為產業道路鋪設及加寬，現在不用半個鐘頭，就能從路口處走到草原裡。這裡原本是農民牧牛的地方，所以不時還能看到水牛正在草原上漫步，讓人有一種悠哉的感受。也因為這裡是制高點，視野非常遼闊，當天氣好時還能看到在太平洋中的龜山島。



【台東─鹿野高台】



▲圖片來源：台灣國際熱氣球嘉年華



說到大草原，怎能忘了東台灣的鹿野高台呢？鹿野高台一整片廣大無盡的綠地，搭配上夏日的好天氣，湛藍的天空相應著綠映的草皮，在這交接處形成一片完美的地平線。每年一年一度的「臺灣熱氣球嘉年華」也在這裡舉辦，當五顏六色與多種造型的熱氣球翱翔在天空時，從遠處觀賞時，非常的讓人感動，不管是來這邊拍照，還是來浪漫的婚紗攝影，都可以將這滿滿的回憶帶回家。



【南投─青青草原】



▲圖片來源：中華民國交通部觀光局 拍攝者：徐美鈴



台灣的高山草原就是青青草原莫屬了啊！看著綿羊在草原上奔跑，而且不時還有紐西蘭的牧羊人表演綿羊秀，宛如紐西蘭的景觀，青翠的草原與湛藍的天空連成一線，得天獨厚的高原牧野景致，純淨天然的氛圍，讓人能夠很自然的沉浸在悠閒時光裡。



【屏東─龍磐草原】



▲圖片來源：屏東觀光旅遊網



龍磐公園是墾丁東海岸的景點，由於地層隆起，部分岩層崩落，而型成的崩崖地形，曲折有緻的海岸線，陡峭的崖壁，吹拂著海風，很多人喜歡到這兒來拍照。這邊的地質屬於石灰岩，所有經過海水的作用之下，出現許多特別的景色。在這高處之下看海景，湛藍的太平海洋風光，海天一色，令人心曠神怡，總是令人流連忘返。



想要在今年的春天、夏天來場綠色幽會嗎？不用遠到國外也能在國內享受一整片草原，陽光的照射與微風的吹徐，讓人能夠忘卻所有煩惱與憂慮，徹底放鬆身心。



（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）