超狂！迴轉壽司竟吃得到漢堡　日本藏壽司用剩餘魚肉來做漢堡



▲藏壽司也推出漢堡。（圖／取自くら寿司官網）



記者黃士原／台北報導

近期有到日本旅遊的朋友，如果在迴轉壽司藏壽司用餐時發現竟然有漢堡的產品別太驚訝，因為這是藏壽司在3月1日起推出新產品KURA BURGER，有肉漢堡與魚漢堡，2種售價都為270日圓，其中魚漢堡的漢堡餡是使用壽司所剩餘的魚肉製成，希望能做到零浪費的社會責任。

壽司使用了大量的魚類，但魚的有些部位並無法用於壽司，即使這些部位仍保有新鮮度與美味，但可能的下場就是被丟棄。日本藏壽司發現這個問題存在，認為可以利用它，於是開發出了KURA BURGER，利用這些剩餘食材做出魚漢堡，減少食材浪費。另一款肉漢堡則是使用了牛、豬與雞肉混合製成漢堡肉。





▲藏壽司魚漢堡是用壽司剩餘魚肉來做。（圖／取自くら寿司官網）

藏壽司的魚漢堡是使用天然魚食材製成的魚排，再用10種香料和紅燒醬調味，帶出鮮味；而肉漢保使用牛、豬與雞肉混合製成漢堡肉，用簡單的番茄醬來調味。藏壽司強調漢堡不使用任何化學調味料、人造甜味劑、人工色素與防腐劑。

除了壽司與生魚片之外，藏壽司一直增加副餐的品項，像是已經有的拉麵、咖哩與牛丼飯等，其中牛丼飯味道還不輸日本的松屋、吉野家與SUKIYA。

另外，為了提高KURA BURGER的知名度，日本藏壽司還在東京的渋谷區設立期間限定的KURA BURGER快閃店，時間從2月25日起到3月3日。





▲KURA BURGER快閃店，時間從2月25日起到3月3日。（圖／取自くら寿司官網）



