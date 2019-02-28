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DIY串炸吃到飽插旗板橋！串家物語3號店3月底跟大家見面

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▲串家物語可以DIY，還有30種串炸無限吃到飽。（圖／黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本大阪人氣品牌、串炸自助式吃到飽「串家物語」，繼台北南港店、台中港店之後，即將插旗新北市板橋地區，地點就在遠東百貨板橋中山店11樓(板橋店)，屆時板橋土城一帶喜歡串炸DIY的朋友就不用跑到南港了。

串家物語會在每個客桌上皆配置四方形安全油炸鍋，附有油炸蓋檔板讓賓客使用。食材部分提供海鮮、肉品、蔬菜、章魚燒及鯛魚燒等超過30種菜色，賓客可搭配日本進口醬料如甘口醬、柑橘酢及辛口醬等，體驗DIY樂趣幫炸物裹上獨家麵衣。


▲串家物語可以享受串炸DIY。

串家物語所使用的油品為健康低膽固醇的蔬菜油，在油品控管部分，嚴格內控監測油品的安全數值，於每日固定使用濾油機過濾炸油，一日兩次使用油質檢測器來測試總極性物質的標準，若超出標準立即更換新油，提供賓客最安全的餐飲環境。

串炸DIY該怎麼知道要炸多久呢？桌上有建議油炸時間表，肉類、海鮮等食材建議是完全加熱之後再食材，像是牛肉、雞腿肉、培根、迷你章魚丸、豬里肌肉、地瓜、香菇、花枝、鑫鑫腸、馬鈴薯、薯餅、蝦子、小青椒、雞軟骨、章魚燒、南瓜等，而蒟蒻、起司竹輪、蘑菇、杏鮑菇、茄子及炸麵包等約炸1至1分半鐘就可食用。如果怕油濺出，可以使用蓋子。

關鍵字： 美食情報 串家物語

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