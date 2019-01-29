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超美炮仗花拱門！鶯歌永吉公園迎春天　還有3D立體彩繪步道

滿分的旅遊札記 滿分

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親..

點評：天哪這個公園也太夢幻了吧
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▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

文、圖／滿分的旅遊札記

美拍新亮點！永吉公園炮仗花綻放迎春囉！！大家都知道苗栗銅鑼有條人氣炮仗花步道～其實新北永吉公園也有條炮仗花拱門步道，如鞭炮般的花朵累累成串，相當好看有喜氣。今年鶯歌永吉公園還打造一條3D立體彩繪步道，再搭配繽紛的彩繪場景，借位玩拍也好有趣，公園裡還有溜滑梯、蹺蹺板和籃球場，假期來這休閒賞花，也能收錄滿滿美圖。還可順遊附近的鶯歌老街唷。（本篇花況：2019.1.9）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

現在想欣賞炮仗花，不用遠跑苗栗啦！新北的永吉公園也有條唯美的炮仗花步道，前兩天看朋友分享永吉公園的炮仗花開得好美，行動迅速的滿分，也想來追風賞花。（PS：Google map 導航永吉公園即達）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

一抵達永吉公園的滿分超興奮。下了車，便開始期待園裡的炮仗花園，永吉公園綠意盎然，人行步道也很乾淨。

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

小小LOVE造景，呈現永吉3D公園字樣，起初滿分還沒意會3D公園的意思，咱們就跟著公園步道慢慢探索去吧～

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

散步公園，遇到第一位迎賓大公仔，滿分巧遇帥氣陽光的小兄弟在澆花，前面小花圃的花也開得很燦爛呢！

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

公園裡有小朋友最愛的蹺蹺板和造型搖搖馬，還有其他健身器材，都是免費供旅人使用。（PS：請注意~兒童遊戲場供2-12歲兒童使用唷！）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

漫遊在公園裡的滿分，發現了炮仗花的身影，跟著炮仗花移動，來到這條夢幻的彩繪大道。

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

好美的炮仗花彩繪步道呀！！炮仗花不僅長滿在步道兩側的圍籬上，還有一座座炮仗花拱門，呈現延伸的美感。滿分覺得好美好浪漫，一整個不想離開啦～～

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

目前永吉公園綻放的炮仗花約花開3～4成，想必再過一周，炮仗花盛開會更迷人唷！

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

鶯歌永吉公園除了炮仗花亮眼喜氣之外，炮仗花步道也是條繽紛的3D立體彩繪。放眼放去，彩繪步道刻畫的唯妙唯俏，非常漂亮！

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

既然是3D立體的彩繪步道，滿分當然要走入情境玩拍才有fu嘛！坦白說，滿分覺得立體彩繪畫的超棒，尤其是這條小溪，刻畫的特別逼真，滿分就像真得站在石階上賞花呢～

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

在炮仗花拱門步道玩拍的差不多，永吉公園綠草如茵，佔地寬廣，來訪有股走在森林裡的放鬆感。走累了，随處都有坐椅能歇息停留。

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

這一區規畫的很像公園廣場，感覺很適合學生來這練舞或排演，旁邊的小熊成了滿分取景的象徵物，古錐小熊裝置，讓公園更充滿童趣啦！

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

鶯歌永吉公園的佔地真的相當空曠，還特別設有親子必訪的溜滑梯遊戲室，以及學生族群最愛的籃球場呢！可想而知永吉公園一定是學生放學聚集的好地方。

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

▲▼新北鶯歌永吉公園。（圖／滿分的旅遊札記 提供）

當天和Kevin在永吉公園健走繞一圈，滿分覺得鶯歌永吉公園真的規畫的好美。佔地寬敞，提供休閒健身和兒童遊戲設施
很適合旅人休假來這裡放鬆散步，當然最吸引滿分的就是浪漫的炮仗花拱橋。綻放滿開的炮仗花，真的是特別迷人，再搭配繽紛的3D立體彩繪就更加分。2019迎春賞炮仗花，就來鶯歌永吉公園吧～～！

鶯歌永吉公園
地址：新北市鶯歌區鶯桃路294號
免門票/24時開放

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！
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關鍵字： 鶯歌永吉公園 新北旅遊 達人旅遊 鶯歌旅遊 滿分的旅遊札記 春節旅遊

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