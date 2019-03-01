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住進山水畫中！中國桂林奢華悅榕庄、感官極致歌舞秀

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圖、文／七逗旅遊網提供

打算在國畫般的風景中度假，中國桂林陽朔5星級的悅榕庄是你最好的選擇！悅榕庄位在灕江下游，絕佳的地理位置讓人隨時都能享受超高水準的美景！

▲▼中國桂林。（圖／喜鴻假期提供）
▲陽朔悅榕庄建築外觀結合桂北民居風情（圖／喜鴻假期、陽朔悅榕庄提供）

在全世界擁有超過30間飯店及度假村、70家SPA的悅榕庄，已經成為全球飯店、SPA界的領頭羊，悅榕庄總是結合在地文化特色體驗，帶給旅客貼近自然的奢華享受。陽朔悅榕庄酒店也不例外，在灕江下游打造了現代奢華版的桂北民居村落，華麗優雅的建築景觀和周遭的景觀完美融合，堪稱人類與大自然聯手完成的傑作。你可以悠閒地在戶外騎腳踏車、於露天的室外泳池玩水游泳，享受被山水美景環抱的感覺。房間內超大的浴缸，讓你體驗貴族等級的泡澡享受，舒適的寢具更讓你一覺到天亮。一早，喚醒你的不是鬧鐘，而是由亭臺樓閣、潺潺流水、滿園綠意、遠方層次豐富的石灰岩小山所組成的雅致風光！

為了讓旅客充分感受陽朔悅榕庄的美好，喜鴻假期限定行程特別安排下午就check in，在飯店中稍作休息後，晚上，再到車程只要半小時的美食小吃天堂「西街」，保證滿足饕客們挑剔的嘴！喜鴻假期也特別安排隔天11:00退房，因此你可以在飯店內慢慢的吃頓早餐、慢慢的享受屬於悅榕庄的一切！

▲▼中國桂林。（圖／喜鴻假期提供）
▲不斷往遠方蔓延的石灰岩小山，讓灕江的風景層次更加豐富，清幽的氛圍宛如遺世仙境。（圖／shutterstock.com提供）

比台灣更長的灕江，長達426公里，沿岸景色秀麗，其中桂林到陽朔的河段特別美麗，而長相如同紫金冠的「冠岩」一帶又是精華中的精華，被譽為「灕江明珠」，充分展現出桂林的山清、水秀、洞奇、石美。於冠岩水道上航行，岸邊高低起伏的石灰岩小山、純樸的田園風光十分愜意。當薄霧輕柔的擁抱這片風景，則多了幾分神祕感，彷彿置身迷幻的仙境。

▲▼中國桂林。（圖／喜鴻假期提供）
▲真正的世外桃源就在桂林 （圖／shutterstock.com提供）

在桂林，「世外桃源」不只是個形容詞，更是真實存在的風景區。依據陶淵明的《桃花源記》為藍圖，世外桃源景區結合當地自然山水、民俗文化，營造出現代版的桃花源。漫步在景區中，你可以見到畫卷般的風光、桂北少數民族的建築縮影，以及侗、壯、苗、瑤族特有的精美手工藝品，甚至還有侗族招親、壯族姑娘拋繡球，和苗族、侗族、佤族姑娘的歌舞表演。世外桃源的一切，實現你對桃花源的所有想像！

▲▼中國桂林。（圖／喜鴻假期提供）
▲《桂林千古情》精彩的聲光演出（圖／喜鴻假期、桂林千古情景區提供）

桂林千古情景區展現了桂林的歷史、文化與民族風情，巨大的歌仙雕像、原始的古村落、兒童們的娛樂天堂、戶外的歌舞表演…，豐富的景觀與設施吸引無數人潮，其中，號稱7星級的室內大型歌舞秀《桂林千古情》更是景區中的一大亮點。

《桂林千古情》場景涵蓋水、陸、空美景，動員數百位演員，並運用聲、光、電、全像投影等高科技和舞台設備，演繹一場三生三世的桂林絕戀，並結合桂林萬年來的歷史，完美詮釋桂林文化精華。少數民族動聽的歌曲、美妙的舞蹈、擬真震撼的聲光效果，絕對讓你驚嘆連連，享受一場難忘的感官饗宴！

推薦行程：
▲ 專寵桂林～漓江精華冠岩水道、愛上桂林千古情、五★悅榕莊午茶時光五日[含稅]►►►

更多資訊：
喜鴻假期
全國服務專線：412 - 8618（使用手機撥號請加 02）

關鍵字： 七逗 中國 桂林 悅榕庄 灕江 喜鴻假期

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