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小資出國看過來！go票機 10秒內幫您搜最便宜機票

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圖、文／七逗旅遊網提供

小資族出國時想省錢，第一步不妨從買機票開始！推薦懶人們使用資料庫龐大的go票機，可依據個人化的篩選條件，迅速為您一鍵搜尋已經是含稅價格的便宜機票！

▲▼go票機app。（圖／go票機提供）
▲go票機是小資族出國省錢的好幫手（圖／go票機提供）

go票機是台灣在地的機票比價平台，由於go票機在台灣設有辦公室，如果遇到任何問題，可以馬上撥打客服專線，享受貼心的台灣在地服務，講台語嘛ㄟ通！若你使用其他的國外機票比價平台，想打給客服解決疑難雜症，可能得先忍受冗長的國際電話轉接時間，也可能會因為客服人員的口音問題而溝通不良。

▲▼go票機app。（圖／go票機提供）
▲go票機的網站簡單易懂，操作容易上手。（圖／go票機提供）

▲▼go票機app。（圖／go票機提供）
▲APP版的go票機介面也很親民（圖／go票機提供）

實際連到go票機的官網，或使用go票機的App，您會發現使用介面簡單易懂懂、操作容易，只要輸入「出發地」、「目的地」城市名稱，並選擇「出發與回程日期」、「艙等」、「成人及兒童人數」，再按下「搜尋」，go票機就會在10秒內立刻搜出機票！相較其他的國外機票比價平台，go票機的資料庫內容完全不輸別人，但搜尋速度快了一倍以上！

▲▼go票機app。（圖／go票機提供）
▲▼使用App版的go票機，只要點選畫面右上角的「排序和篩選」（畫面中紅色方框處），就可以根據喜好及需求，自由篩選搜尋結果！（圖／go票機提供）

▲▼go票機app。（圖／go票機提供）

當數百筆的機票比價結果出現，還可以根據需求調整比價結果。例如，您想輕鬆直飛目的地，可以從篩選條件中，找到「中轉站」，並勾選「直飛航班」；如果想搭早去晚回的黃金航班，也可以調整去程、回程時間；愛台灣的您若想搭國航，則可以在「航空公司」選項中，勾選您喜歡的航空公司；預算有限？那就設定搜尋結果顯示的「價格」範圍，找到最合適的機票！如果暫時沒有適合的機票價位，在App登入帳號後，還可以使用價格通知功能，當價格下降，系統會自動發email通知您，是不是很方便啊。找到最滿意的航班後，只要按下「選擇」，go票機就會將頁面引導至您指定的訂票通路囉！

▲▼go票機app。（圖／go票機提供）
▲▼打開App，登入帳號後，就可以使用「價格通知」的功能。（圖／go票機提供）
▲▼go票機app。（圖／go票機提供）

您發現了嗎？當使用別的機票比價平台時，是不是常常以為找到了超便宜的機票，但又馬上發現這些機票都是未稅價，因此空歡喜一場？go票機平台上顯示的所有比價後機票價格，都是包含機場稅、燃油附加稅的最終含稅價喔！

▲▼go票機app。（圖／go票機提供）
▲在go票機的搜尋結果中，所有的機票價格都是含稅價。（圖／go票機提供）

想擁有省錢又快樂的完美假期？推薦您可以在手機中安裝go票機的App，隨時搜尋便宜機票。找到最理想的航班後，趕快動手擬訂度假計畫吧！

更多資訊：
▲ 買機票千萬要比較！go票機 官方網站　
▲ 下載go票機App，隨時搜便宜機票！
Android 用戶點我 
iOS 用戶點我 
電話：(02) 5596-4260

關鍵字： 七逗 go票機 出國 機票 便宜 省錢 小資 訂機票

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