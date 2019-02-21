ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台南新景點！古船、古都配夕陽　台灣船園區228連假開幕

ETtoday旅遊雲

▲台灣船園區。（圖／取自台南市政府文化局官網）

▲台灣船園區228開放民眾參觀。（圖／取自台南市政府文化局官網，下同。）

旅遊中心／綜合報導

台南又一個新景點即將開放啦！台灣四面環海與海洋文化密不可分，為了讓遊客可以感受17世紀航海時代的輝煌，台南市文化局以1比1打造仿古木造帆船「台灣成功號」，台灣船園區將從228連假起開放入園參觀。

▲台灣船園區。（圖／取自台南市政府文化局官網）

▲台灣成功號1比1仿造。

這艘台灣成功號全長29.5公尺、高28公尺、重達300公噸，船身全為木造，ˊ站在船上還能登高遠眺安平港，古都、古船配上夕陽完美詮釋航海時代的風光。另外登上也揭開了古船的神秘面紗，像是時間艙、鯨背回首、穹頂小徑、啟航角、左舷廣場、S貨艙等空間可以慢慢探索。

▲台灣船園區。（圖／取自台南市政府文化局官網）

▲夕陽與古船。（圖／取自《藝遊臺南》臉書專頁。）

台灣船園區假日提供導覽與帷幕劇場播放，且鄰近鄰近大魚的祝福、林默娘公園，還可與德陽艦、億載金城、安平古堡等周邊景點串連，228連假又多了新景點可以朝聖。

＊1661台灣船園區
地址：台南市安平區安億路139號
費用：全票50元、半票25元，台南市民憑身分證明文件享半票優惠，6歲以下兒童及70歲以上國民憑證免費入園。
時間：週一～週五10：00至18：00，週六、日至20：30。

 

關鍵字： 台南旅遊 台灣船園區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

免費景點「雲林稻草捲」平日不開放

板橋新開「流水蝦吃到飽」有大生蠔

不出國南投兩天一夜歐風小旅行

辰光橋超迷人！2019新北燈會今登場

嘉義4處新景點　拍稻草捲、走景觀橋

快收藏！全台「人氣水餃店TOP10」

7萬株、20色「鬱金香花海」明起登場

CoCo都可台大店菜單跟別人不一樣

豐原超美咖啡廳有網美彩繪外牆

高雄最新「歐風教堂」小七

熱門行程

最新新聞更多

南投茶浙江山東河北夯！盼建常態機制

高雄韓式燒烤有超大「臉盆鍋」

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110..

台南新景點！台灣船園區228開幕

台北吃得到沖繩飯糰　海大蝦超豪邁

「驚安殿堂唐吉訶德」要來台灣了

登山救援記錄　拍下絕美雲海

41陸客秘魯遇劫持「導遊身亡」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366