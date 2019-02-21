台南新景點！古船、古都配夕陽　台灣船園區228連假開幕

▲台灣船園區228開放民眾參觀。（圖／取自台南市政府文化局官網，下同。）



旅遊中心／綜合報導

台南又一個新景點即將開放啦！台灣四面環海與海洋文化密不可分，為了讓遊客可以感受17世紀航海時代的輝煌，台南市文化局以1比1打造仿古木造帆船「台灣成功號」，台灣船園區將從228連假起開放入園參觀。

▲台灣成功號1比1仿造。



這艘台灣成功號全長29.5公尺、高28公尺、重達300公噸，船身全為木造，ˊ站在船上還能登高遠眺安平港，古都、古船配上夕陽完美詮釋航海時代的風光。另外登上也揭開了古船的神秘面紗，像是時間艙、鯨背回首、穹頂小徑、啟航角、左舷廣場、S貨艙等空間可以慢慢探索。

▲夕陽與古船。（圖／取自《藝遊臺南》臉書專頁。）



台灣船園區假日提供導覽與帷幕劇場播放，且鄰近鄰近大魚的祝福、林默娘公園，還可與德陽艦、億載金城、安平古堡等周邊景點串連，228連假又多了新景點可以朝聖。

＊1661台灣船園區

地址：台南市安平區安億路139號

費用：全票50元、半票25元，台南市民憑身分證明文件享半票優惠，6歲以下兒童及70歲以上國民憑證免費入園。

時間：週一～週五10：00至18：00，週六、日至20：30。



