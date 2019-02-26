3.5小時就到！日本岩手5條女子旅路線　DIY、美妝雜貨一次擁有

▲日本岩手很適合女子旅 。（圖／IG_allaboutlucy提供）

記者蔡玟君／台北報導

台灣虎航2018年8月將台北（桃園）－岩手花卷機場改為定期航線，每週提供2個來往航班，讓台灣旅客前往日本東北地區深度旅行更加方便。有鑑於女性旅客在旅遊市場消費影響力日益增長，日本岩手縣特別推薦5條「超可愛女子旅行」路線，從手作到美妝雜貨、美食、自然景觀一次擁有！

▲台灣虎航目前已有直飛花卷機場航班。（圖／記者蔡玟君攝）

岩手縣商工勞働觀光部觀光客國際觀光擔當主查齋藤 瑞穗表示，岩手縣是日本第二大縣，也是東北第一大縣，雖然面積為東京都的7倍大，但人口卻只有126萬人，只有東京人口的十分之一，縣內四季分明，加上有乾淨水源、多種療效的溫泉、自然景觀豐富，加上還有時尚又耐用的工藝品，以及世界文化遺產，多樣化的旅遊魅力值得旅客前來細細尋訪。

交通方面，目前台灣虎航已開闢桃園－花卷機場直飛，每週提供2個來往航班，若是從其他城市搭乘新幹線，從東京出發約2小時10分鐘，從仙台出發則只要39分鐘就能抵達，方便旅客規劃行程。

此次岩手縣共為女性旅客規劃5條主題旅行路線，包括手作系、美妝雜貨系、貪吃系、戶外系與大叔系女子旅，每條路線各有推薦必去景點。

▲かもめテラス三陸菓匠さいとう總本店。（圖／翻攝自kamometerrace IG）

手作系女子旅

必去「かもめテラス三陸菓匠さいとう總本店」，結合傳統日式菓子、甜點、麵包與咖啡廳的精緻甜點系旗艦店，不僅免費入場，還可以看到和菓子的製作過程，來這裡一定要做的就是參加かもめの玉子海鷗之子手繪體驗，一次800日圓，且週末限定，讓旅客可以在傳統點心上畫上專屬圖案，最後再用精緻盒子帶回家，非常療癒。

▲洽咕洽咕小木馬可以自己DIY。（圖／記者蔡玟君攝）

同時還有每年6月的第二個星期六舉辦的岩手知名祭典「洽咕洽咕趕馬祭」，旅客不僅可以參加祭典，還可以體驗親手繪製與裝飾自己的小木馬，而製作小木馬最困難的部分，居然是為小木馬畫眼睛，齋藤 瑞穗表示，不同眼神決定每一隻小木馬的神韻，所以他們認為是最困難的部分。

▲岩手縣的好水質製作出許多保養品。（圖／記者蔡玟君攝）

美妝雜貨系女子旅

岩手的乾淨與天然，造就出許多適合女孩的化妝品，例如無印良品的化妝水來源就是取自岩手縣，另外還有龍泉洞化妝水、運用山茶花與當地地酒製造的保養產品，都是來到岩手必買。

▲岩手限定的明信店也是必買。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，日本郵局在全國47個都道府縣推出各地限定造型明信片，運用各縣代表風景與名產，設計出的特別造型明信片早已是旅客收藏的對象，岩手縣除了買得到限定風景明信片外，記得寫完後不要直接丟郵筒，而是要拿到櫃檯，請櫃檯人員協助蓋上獨特造型的「風景郵戳」，更具有收藏意義。

貪吃系女子旅

岩手必吃美食之一就是蘋果，因為這裡生產的蘋果可是號稱日本價格最高，例如一箱28顆蘋果就要價100萬日圓，因此縣內生產許多甜滋滋的水果酒與蘋果酒，帶回家收藏或當伴手禮都很合適。

此外，由岩手縣民募款重生的「MARUKAN食堂」也是來這裡必吃餐廳，包括用筷子夾才能吃的巨大蛋捲冰淇淋，或是大份量義大利麵鋪上炸豬排，都是讓人難忘的美味。

▲八幡平龍之眼。（圖／翻攝自岩手縣觀光官網）

戶外系女子旅

岩手四季分明，擁有許多美得讓人屏息的自然風景，但其中一個最獨特的，是每年6月只有15天時間看得到的期間限定浪漫風景「八幡平龍之眼」。八幡平龍之眼又稱為藍寶石之眼，據說是由台灣旅客發現，由於每年6月上旬至中旬，因為山頂融雪，造就出白色棉雪環抱蒂芬妮藍湖水的浪漫景致，宛如藍寶石般，由於每年融雪時間不同，也難以預估觀賞時間，因此能夠看到的據說也能帶來好運。

大叔系女子旅

大叔系女子旅最推薦的玩樂景點，就是距離盛岡車站約50分鐘公車車程的「岩洞湖冰上垂釣西太公魚」，利用特殊冰鑽將湖面打洞，再放入釣竿，釣上的西太公魚還能現場炸成天婦羅來吃，非常推薦！