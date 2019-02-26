繁星陪你入眠！新北露營地推出「星空帳」　還能獨享秘境沙灘

點評：吼～好想住啦！！



▲半島秘境推出「星空帳」，讓你能在繁星的陪伴之下香甜入睡。（圖／Livia`s Wonderland薇笑樂園授權提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

你也想被星星包圍、甜甜入睡嗎？藏身北海岸坐擁無敵海景的「半島秘境」，近日推出半透明星空帳篷，讓你能在星空的陪伴之下入眠，另外還有跨海來台的8頂蒙古包和土耳其進口神殿帳，隨時都能讓你一覽蔚藍海景。對此，Livia's Wonderland薇笑樂園就帶大家去半島秘境走訪，還加碼分享一片都沒人的「秘境沙灘」！



▲從蒙古包望出去就是一整片蔚藍的海景。



半島秘境星空帳／6位 平日＄7588元、假日＄8888元

不久前才剛試營運的星空帳，室內的空間比較寬敞，最多可入住6人，非常適合三五好友、小家庭一起來這裡同樂，而星空帳不管是在白天還是夜晚，都能帶給旅人不一樣的享受。

白天的星空帳，採光超好，明亮又舒適，不管怎麼拍都是網美照；到了晚上，整片北海岸的星空就會陪著你一起入眠，就算平常工作很累、壓力很大，彷彿所有的不愉快都煙消雲散了！

不過，Livia's Wonderland薇笑樂園也提醒大家，由於「位置」的關係，所以星空帳會比較曬一點，但是民眾也不必擔心會太熱，因為帳篷內都有附冷氣；此外，帳篷的隔音效果不像牆壁那麼好，晚上睡覺可能會聽到一點外頭吵雜的聲音，如果你很怕吵，建議可以自備耳塞喔！



▲因為位置的關係，所以白天的星空帳會比較曬。



半島秘境蒙古包／2位 平日＄2990元、假日＄3590元

如果你不想看星空，想要讓大海療癒你，那麼入住蒙古包就對啦！半島秘境擁有8頂從蒙古共和國跨海運來台組裝的蒙古包，座落在海邊的大草坪上，只要從帳篷走出來，就是一片綿延不絕的蔚藍海洋等著你。

和星空帳比起來，蒙古包的室內空間沒有那麼大，一次只能入住2位，而Livia's Wonderland薇笑樂園提醒大家，蒙古包的門會比人矮一點，進到室內後就是正常的高度，所以進出時要記得彎下腰，才不會把頭給撞腫了！



▲蒙古包的門比較矮，進出時要記得彎個腰才不會撞到頭。



蒙古包最特別的是，室內沒有冷氣和暖氣，假如你打算在炎熱的夏季入住，可以參考另外跟店家加價租用移動式冷氣，這樣住起來會比較舒服。



▲蒙古包的室內設計超道地，但是沒有冷氣和暖氣。



至於盥洗的部分，不管你是入住蒙古包還是星空帳，都需要使用公共廁所，而蒙古包區旁邊就有半島秘境園區公廁，每天都有固定清掃，所以環境蠻乾淨，洗澡的熱水供應也很穩定。



▲不管是住星空帳還是蒙古包，都要使用公共廁所。



住的和洗的都搞定了，接下來當然要跳下水玩水啦！Livia's Wonderland薇笑樂園不藏私和大家分享一片都沒有人的「秘境沙灘」。在還沒到麟山鼻步道之前，就先右轉順著小徑到伊莎貝拉海灘咖啡館，接著從招牌旁邊走下去就到了！



▲從伊莎貝拉海灘咖啡館的招牌旁邊走下去，就抵達「秘境沙灘」了。





▲秘境沙灘的人煙較少，踏踏浪好幸福！

半島秘境

地址：新北市石門區下員坑15號

電話：02－26366757

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