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40年東區老店永福樓撐不住高租金！老顧客不捨陪拉鐵門熄燈

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▲永福樓熄燈。（圖／記者張ㄧ中攝）

▲永福樓正式熄燈。（圖／記者張一中攝，下同。）

記者陳涵茵、張一中／台北報導、攝影

40年老餐廳永福樓正式熄燈，今（24日）為東區老字號江浙菜餐廳永福樓營業最後一天，晚餐時段估計有多達300位客人齊聚，聽聞熄燈消息不少老顧客大喊不捨冒雨前來捧場，選在最後一刻來這用餐和老店道別、合影留念。

▲永福樓。（圖／記者張一中攝）

▲民眾冒雨也來排隊用餐。

永福樓營業40年間不僅是老台北人的共同回憶，隱密的包廂也成了政商名流聚會的老地方，最後一日政商名人郝龍斌、趙少康、羅文嘉都現身用餐。長媳陳羽珊代表感性致詞：「永福樓營業40年，客人的笑容就是最好的調味料，如今要和大家說再見十分不捨。」在永福樓工作長達20年的陳主廚則表示，因租金問題要和這裡說再見非常可惜，若老闆未來找到新地點願意再次跟隨。

▲永福樓員工鞠躬，永福樓長媳陳羽珊。（圖／記者張一中攝）

▲永福樓營業最後一晚員工代表鞠躬致謝。（圖／記者張一中攝）

▲永福樓員工鞠躬，永福樓長媳陳羽珊。（圖／記者張一中攝）

▲員工不捨哽咽。

除了老員工不捨，台北市大安文山區市議員徐弘庭也同樣感傷，他表示自己今年37歲，當時滿月酒就是在永福樓舉辦，在最後一天除了前來品嚐永福樓美味，對他來說更是別具意義。他也提到東區租金與商圈沒落之間的長久問題，並非簡單的提高空屋稅就能夠解決，而是需要建立新特色重塑商圈面貌才能振興。

▲▼東區商圈,租金,房地產,經濟,高房租,店租,店面,景氣,出租,出售,閒置店面,空屋,房仲,退租潮,永福樓。（圖／記者李毓康攝）

▲東區高店租讓不少店面不堪負荷紛紛出走。（圖／記者李毓康攝）

面對外界猜測的高額租金究竟是多少，永福樓始終不願透露，只提到房東開價與東區商圈近年來的沒落不成比例，在考量營收的情況下只好忍痛決定熄燈，也當作永福樓暫時休息的逗點。陳羽珊表示對外宣布消息至今，已和許多房東洽談過，對於新店地點則不設限，東區、西門町、百貨都已看過，不過尚未找到合適的地點。

目前永福樓為一到三層樓，大約400坪左右，目前希望未來新店面積不超過400坪。永福樓大家長也表示今日拉下鐵門後，未來將會尋找更合適的新地點讓永福樓東山再起，再續美味情緣。

關鍵字： 永福樓 台北市美食

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