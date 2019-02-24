避開吵架地雷！「公主遊輪」好感度高　9成6台旅客想再搭

▲一上船就開始玩還不用擔心行程，也難怪遊輪旅遊正夯。（圖／公主遊輪提供）

記者彭懷玉／台北報導

一上船就開始玩還不用擔心行程，也難怪遊輪旅遊正夯！公主遊輪甫獲《今日美國》評選為最佳大型遊輪，近日更獲《DailyView 網路溫度計》遊輪品牌好感度調查冠軍，調查發現，有高達9成6旅客想再度搭乘公主遊輪！其中，最吸引人的主因包括遊輪包吃包住一票到底（74.4%）、享受海上旅遊體驗（73.3%）以及適合全家不分齡出遊（59.3%）。

有趣的是，調查中指出，搭乘遊輪與旅伴吵架機率大幅降低70%，受訪者一致認為，公主遊輪一站式娛樂體驗，順利解決「出遊不做功課」或「移動路線規劃不佳」等常見的吵架地雷。此外，旅客推薦公主遊輪的原因也包含「高比例的陽台艙房」、「精緻美食吃到飽」和「玩不完的船上活動」。

▲旅客推薦公主遊輪的原因包含「高比例的陽台艙房」、「精緻美食吃到飽」和「玩不完的船上活動」。（圖／記者陳涵茵攝）

公主遊輪行銷總監陳欣德表示，公主遊輪去年首次佈局三艘遊輪進駐，不僅創下單航次搭載突破4,000人紀錄，更讓台灣一舉成為公主遊輪全球第三大旅客來源市場，單日平均載客數更是基隆港第一。

▲公主遊輪行銷總監陳欣德表示，今年公主遊輪將延續三船佈局基隆港，包括鑽石公主號（2-3月）、盛世公主號（4-7月）以及太陽公主號（7-9月）。（圖／公主遊輪提供）

陳欣德指出，今年公主遊輪將延續三船佈局基隆港，包括鑽石公主號（2-3月）、盛世公主號（4-7月）以及太陽公主號（7-9月），提供54航次、214天旅程，預估將突破15萬人次。

陳欣德說明，公主遊輪也將持續推廣飛航遊輪（Fly Cruise），預計將有2%母港賓客轉化Fly Cruise的客群，更期盼隨著台灣母港發展，公主遊輪逐步開拓飛航遊輪在台市場。適逢阿拉斯加航線50週年，公主遊輪也首度針對亞洲及國際新興市場推出「小公主」微電影，一覽公主遊輪熱門目的地，即日起至3月17日在活動網站完成2019遊輪目的地探索測驗，即有機會抽中「阿拉斯加遊輪雙人遊」。