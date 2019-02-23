板橋也吃得到道地韓式炸雞　起家雞板橋民族店開幕了



▲起家雞經典原味炸雞。（圖／記者黃士原攝）



旅遊中心／綜合報導

韓國已有20多年歷史的炸雞店起家雞Cheogajip처갓집在台北市開了5家門市之後（包含外送外帶專門店）之後，開始前進新北市開店，繼新莊、三重、永和之後，起家雞板橋民族店在20日開幕了，板橋的朋友不用跑到台北市或新莊就買得到。

起家雞的招牌炸雞口味有經典原味、招牌洋釀、辣味洋釀、人氣青蔥、哇樂、起啵雷，以及洋釀升級版本的頂級洋釀。除了吃整隻雞的「全雞」之外，也可以選擇有二種口味一起的「半半炸雞」，還有去骨炸雞可以選購。



▲起家雞頂級洋釀炸雞（圖／記者黃士原攝）





▲起家雞人氣青蔥炸雞 。（圖／記者黃士原攝）

起家雞於1988年由申東旭創立，至今已有近30年的歷史，以最道地的洋釀醬料的韓式炸雞而聞名，也是多數韓國人從小的回憶呢，目前已在韓國及海外擁有超過900多家的分店，而台灣地區首家起家雞旗艦店於2016年開幕，從炸粉、醬料到油炸技術皆由韓國引進，選用本土非冷凍新鮮現宰雞和專用油。

起家雞 板橋民族店

店址 : 新北市板橋區民族路33號

電話 : 02-29550607

週日~週四 11:30~22:30(22:00最後點餐時間)

週五~週六 11:30~23:00(22:30最後點餐時間)