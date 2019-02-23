年破3580萬人造訪！澳門深化推廣美食觀光　鎖定台灣3大客群

▲2018年訪澳門旅客人次突破3580萬人次。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／台北報導

港珠澳大橋於2018年底開通，成功為澳門帶來更多旅客。澳門旅遊局22日表示，根據數據指出，2018年到澳門旅遊人次突破3580萬人，前3名分別是中國、香港和台灣；未來預計加強「創意城市美食之都」的深度推廣，而在台灣市場方面，女性、親子和銀髮族3大客群是今年重點推廣目標。

▲澳門特別行政區政府旅遊局公關顧問梁吳蓓琳首席顧問。（圖／澳門旅遊局提供）

澳門旅遊局指出，2018年入境澳門的旅遊人次突破3580萬人，成長約9.8%，台灣一直是澳門第三大客源市場，2018年入境澳門的台灣旅客為106萬968人次，相較2017年微幅增長0.1%；過夜旅客有526,164人次，相較2017年減少了2.6%。雖然過夜旅客人數較前一年略為減少，但重遊澳門兩次以上的台灣旅客與2017年相比則是增加的，表示澳門對於台灣消費者具有一定的吸引力。

▲港珠澳大橋開通後，成功帶進更多旅客。（圖／記者姜國輝攝）

此外，2018年台灣入境澳門的女性旅客人數持續成長，年齡低於15歲的台灣旅客人數也呈現逐年增加的趨勢，看好親子旅遊市場與女性旅客在旅遊消費市場的影響力，未來女性與親子兩大族群仍然是推廣澳門旅遊的目標。而根據內政部的統計數字顯示，台灣65歲以上的老年人口已佔了總人口的14%以上，台灣已經正式邁入「高齡社會」，樂齡族的旅遊市場不容小覷，未來針對逐漸成長的銀髮族群，澳門旅遊局也將擴大宣傳。

▲澳門摩珀斯酒店杜卡斯法式餐廳 。（圖／記者黃士原攝）

為了讓旅客在澳門有更豐富的觀光體驗，澳門旅遊局在2019年也推出更多的旅遊項目，包括坐擁美麗湖景與文創特色的「南灣‧雅文湖畔」將增加更豐富多元的餐飲內容，同時加入新的藝術文化內容；2019年適逢澳門國際煙花比賽匯演邁入第30周年，澳門旅遊局將擴大舉行增加2場表演；而澳門被聯合國選為「創意城市美食之都」，未來針對此主題也將進行深度推廣。