不只牛排好吃　永利扒房還有劇場級的秀可以看　每半小時就一場



▲不只牛排好吃，永利扒房還有劇場級的秀可以看。



記者黃士原／澳門報導、攝影

2016年7月開幕的澳門永利皇宮酒店，除了有纜車俯瞰表演湖精彩的水舞秀之外，酒店內也許多美食，其中牛排控當然不能錯過永利扒房，這裡有高級牛排，像是美國的USDA頂級牛排、澳洲的安格斯牛排、日本和牛等，不過最特別的是這裡還有劇院式動畫，動畫共有六齣，每隔30分鐘上演一次，採用3D投影技術播放，讓客人吃牛排也不無聊。





▲最後投影的大猩猩伸出實體的一隻大手直接把舞台上的香蕉拿走。

六齣動畫每部都用3D投影技術播放，其中一齣是大猩猩看著舞台上的東西，原來是根大香蕉，最後投影的大猩猩伸出實體的一隻大手直接把舞台上的香蕉拿走，虛實合一的技術讓人佩服。另外一齣老人釣魚也是虛實合一，老人是實體的，後面的海洋是3D投影，狂風暴雨然後再與過天晴。





▲美國蛇河農場金牌和牛紐約客，外皮帶有焦香，但裡面卻是鮮嫩多汁。



至於餐點，除了必吃牛排之外，永利扒房的海鮮也是必吃之一，像是雙層的精選綜合海鮮盤，上層有生蠔、甘貝、海膽、蟶子，下層則有孟加拉灣的虎蝦、緬因州的龍蝦及阿拉斯加的蟹腿。而烤牛骨髓佐煮牛尾則是永利扒房很受歡迎的一道菜，把牛骨髓烤過上面再放上用威士忌入味的牛尾肉，要吃的時候再放在法式奶油麵包上面，一口吃下有3種不同層次的口感與味道。





▲香煎北海道帶子，帶子在台灣稱之為干貝。





▲烤牛骨髓。





▲烤牛骨髓。要吃的時候把牛骨髓與牛尾肉一起挖起，再放在法式奶油麵包上面。





▲精選綜合海鮮盤，上層有生蠔、甘貝、海膽、蟶子，下層則有孟加拉灣的虎蝦、緬因州的龍蝦及阿拉斯加的蟹腿。





▲甜點是漏斗蛋糕。



