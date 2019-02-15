澳門「新濠影滙」瘋狂飛車特技秀　甩尾急煞挑戰極限

▲說到澳門的精采表演，除了水舞間，現在還有極限特技表演《狂電派》，截然不同的感官衝擊讓人百看不厭。（圖／可樂旅遊提供，下同）

消費中心／綜合報導

爽放完9天春節連假，回來工作這幾天一定很難捱，查完接下來的連假發現，不查還好一查揪逼哀，不是讓人無感的3天連假，就是用補班換來的4天小確幸。有網友列出日本、韓國和香港，詢問大家短連假的出國意見，「日韓扣掉坐飛機就少一天了」、「香港吧～但就只能吃吃吃」。也有網友說，「香港吃膩了，澳門也不錯」、「3天2夜玩澳門真的滿夠的」、「酒店超豪華，表演大秀看過都覺得震撼」。

好在有網友提醒才沒「漏勾」！這幾年到澳門旅遊，一定不會錯過「新濠天地」的水上滙演《水舞間》，不少旅客被驚豔過後，還會再揪親友同遊順便推入坑。不過，對於追求刺激的觀眾來說，現在還有另一種選擇。「新濠影滙」營運後，帶來刺激的影滙之星8字形摩天輪和蝙蝠俠夜神飛馳4D體驗，許多網友因此期待是否有機會推出另種風格的世界級大秀。

沒想到大秀終於在今年年初來了，而且一找就找來曾幫瑪丹娜、艾爾頓強、Lady Gaga策劃演唱會的頂尖娛樂策演公司斯達菲（STUFISH）攜手創作，讓大家對這場難得一見、量身定作的超級電能車滙演的《狂電派》的大秀期待滿滿。1/24全球首演後，更讓追求刺激的觀眾都瘋了！彷彿是把電影《瘋狂麥斯》搬到現場演出的《狂電派》，隨即躍升為今年必看大秀，也讓澳門旅遊詢問度破表。

▲《狂電派》敘述一場末日浩劫後，5個超能狂電騎士如何在險峻的環境中，重啟電能、重建家園。

就像許多人到遊樂園，就是為了要挑戰最刺激的高空降落或雲霄飛車，《狂電派》也開啟澳門旅遊的新時代，平時熱愛刺激、挑戰極限的旅客現在都衝著它來，享受75分鐘不間斷、腎上腺素迸發的體驗！舞台上除了有電能跑車、特製越野車、電單車甚至雙翼飛機，輪番狂飆上陣，最容易引來觀眾驚呼尖叫的，還是從全球9個國家精選的特技界精英了，對衝、高空飛馳、疾駛一陣再急速煞車，想象中只能在車道表現的危險動作，全部搬到一個舞台上演出，還要表現出千鈞一髮的高壓氛圍，才能持續震撼觀眾的眼球。看起來超不要命的動作背後，其實都是苦練出來的技巧與默契，也是《狂電派》的超大賣點，可說是特技界的超藝術演出。

▲《狂電派》是全球首創以超級電動車為主題的大型室內特技表演，先進的電能技術搭配特斯拉（Tesla）引擎和獨有操控系統，加上特技演員超熟練的駕馭，爽度破表。

▲特技車手突然從四層樓高飛馳而下，接著會有什麼讓人驚到定格的效果，就等觀眾入場親自體驗。



▲特技表演少不了要有火焰助陣，增添熱血澎湃的感官刺激。

看完《狂電派》就覺得連假值回票價了嗎？這樣想還太早！現在來「新濠影滙」，還要搭乘全球唯一的影滙之星8字形摩天輪俯瞰夜景，夜拍、自拍都能留下超浪漫印象。到國外旅遊，還要用味蕾認識在地文化，澳門美食結合過去葡萄牙殖民留下的異國風味，發展出此地僅有的特色風味，像是烤到有焦糖脆皮的葡式蛋塔，就是要來澳門吃才道地。想拍美照的話「穿旗袍逛古蹟」也很夯，與葡式建築、西式教堂合影，更有一秒回到舊時代的fu。就算曾經來過澳門，現在來還是可以創造全新的旅遊回憶。

▲烤到表面鋪著一層焦糖脆皮的葡式蛋塔，傳到澳門後特別改良配方，成為澳門經典小吃。（圖／資料照）



▲手機空間清乾淨！因為古蹟美景配上復古旗袍，絕對會殺光記憶體。（圖／資料照）



擋不住熱愛極限體驗的旅客對《狂電派》的興致，可樂旅遊把「入住豪華酒店」和「一賭熱門大秀」的旅客期待統統包起來。想在澳門3天2夜自由行，不僅可自由選擇路氹城五大豪華酒店，可樂旅遊再加碼贈送《狂電派》C區門票每人一張（價值380港幣），最便宜不用六張藍色小朋友就能成行。另外直接購買《狂電派》雙人門票也有下殺4.7折起的優惠，還想體驗影滙之星8字形摩天輪同時又有上網需求，更有多種組合優惠套票，一次買齊好方便，加上在地融合多國風格的美食和景點，讓短短的3天假期，也有爽玩30天的精彩！