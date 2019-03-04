2019台中旅展門票限時贈！年後出清旅行超優惠快搶

App小組／活動報導

『2019台中國際旅展』將於108年3月15日(五)至108年3月18日在臺中國際展覽館登場啦！現在只要下載《ETtoday新聞雲App》，就有機會獲得『2019台中國際旅展』門票兩張，限時限量贈送，快來把握年後出清優惠，搶一波爽爽出遊去！

▲台中國際旅展於3/15-18展出，把握年後出清旅行優惠~去散散心吧！（圖／取自免費圖庫Unsplash）



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【活動方式】



◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「台中國際旅展 點我抽免費雙人票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：3月4日至3月7日2300止。

◎得獎獎項：《2019台中國際旅展》門票2張。

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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【2019台中國際旅展】

展覽日期：2019年03月15日(星期五) - 03月18日

民眾參觀時間：03/15 ~ 03/18 早上10：00 ~ 晚上6：00

展覽地點：臺中國際展覽館 (台中市烏日區中山路三段1號)

主、承辦單位：威典展覽事業有限公司

服務電話：(04)2313-3518

官方粉絲團：https://www.facebook.com/taichunginternationaltravelfair/