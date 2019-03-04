ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

2019台中旅展門票限時贈！年後出清旅行超優惠快搶

ETtoday旅遊雲

App小組／活動報導

『2019台中國際旅展』將於108年3月15日(五)至108年3月18日在臺中國際展覽館登場啦！現在只要下載《ETtoday新聞雲App》，就有機會獲得『2019台中國際旅展』門票兩張，限時限量贈送，快來把握年後出清優惠，搶一波爽爽出遊去！

▲12生肖開運旅遊地。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲台中國際旅展於3/15-18展出，把握年後出清旅行優惠~去散散心吧！（圖／取自免費圖庫Unsplash）

台中旅展提供親子旅遊、出國行程海外自由行，品牌旅行社、台中餐券、渡假村、國內離島旅遊住宿下殺2折起！展區規劃豐富多元，海外觀光局、品牌旅行社、台中在地特色餐廳旅展餐券優惠、國內離島渡假，超多旅展優惠應有盡有，快衝一波搶好康！

►►現在點我下載App抽台中旅展門票！

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「台中國際旅展 點我抽免費雙人票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間：3月4日至3月7日2300止。
◎得獎獎項：《2019台中國際旅展》門票2張。
一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

►►現在點我下載App抽台中旅展門票！

【2019台中國際旅展】

展覽日期：2019年03月15日(星期五) - 03月18日
民眾參觀時間：03/15 ~ 03/18 早上10：00 ~ 晚上6：00
展覽地點：臺中國際展覽館 (台中市烏日區中山路三段1號)
主、承辦單位：威典展覽事業有限公司
服務電話：(04)2313-3518
官方粉絲團：https://www.facebook.com/taichunginternationaltravelfair/

關鍵字： App活動 App行銷 app支線 台中旅展

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

漢來海港3月起當日壽星平日享6折

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

「富士回遊號」3月行駛新宿-河口湖

靜謐炭烤店　微醺氣氛配美味烤物

繁星陪你睡覺！新北露營地推星空帳

博物館內的主題餐廳吃得到「恐龍蛋」

出國旅遊11個不太好的習慣一定要改

體驗大直全台最難訂餐廳RAW

國內外饕客們必去的饒河夜市

2019台灣國際蘭展開園

熱門行程

最新新聞更多

宜蘭咖啡館用威士忌酒瓶乾一杯咖啡

清明連假「疏運新招」　前1週休單一費..

印度泰姬瑪哈陵野生獼猴肆虐

2019台中旅展門票限時贈！

最美燈會安可場！6主題燈永留大鵬灣

高雄傳統古早味肉粥高湯超讚

高鐵會員權益大加碼！搭車直接折300

全台5大最有在地特色的彩繪村

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366