一秒到日本！日式老宅改建　文青系甜點店金錦町正式開幕



▲文青系甜點店金錦町正式開幕，這個緣廊將成為打卡熱點。



記者黃士原／台北報導、攝影

台北市金華街沿街曾經是許多日本公務員的宿舍，這些至今將近80-90年的建築物，在台北市政府文化局的「老房子文化運動」及許多民間團隊的規劃下，陸續有了新的生命，像是剛開幕的文青系伴手禮甜點「金錦町」旗艦店，邀請到創造出藍曬圖劉國滄團隊，使老宅完美重現日式建築的傳統特色，讓人有著身在日本的錯覺。

20日正式開幕的金錦町，就位於錦町日式宿舍群，是台灣日治時代建於台北市錦町的中等階級官舍群，年代約為昭和時代，錦町的日本宿舍屬於台灣總督府殖產局山林課的員工宿舍，在當時稱為「錦町六條通」，而「金錦町」旗艦店則是其中位於金華街84及86號的一棟。





▲20日正式開幕的金錦町，就位於錦町日式宿舍群。





▲很有日本味的建築。





▲房子邊的小路。



錦町日式宿舍群之空間格局為日式住宅風格，外觀特徵是編竹泥牆外貼雨淋板、屋架為木桁架、屋面舖日式黑瓦，經過修復之後，右邊主建築物是伴手禮區，除了金箔蜂蜜蛋糕、鳳梨酥之外，還有各種特別的伴手禮，例如有四款幾何造型的常溫幾何蛋糕，口味分別有抹茶、甜菜根、南瓜及竹炭芝麻口。另外還有豬年限定的金豬幾何常溫蛋糕。

往伴手禮區裡頭再走，可以看到由木造房屋隔起來的小庭院，而許多小房子則被改裝成用餐區，有點像是包廂。至於另一棟主建築物也是用餐區，座位比較多，擁有現代摩登的座椅。





▲小庭院。





▲後半部小房間內的座位。





▲同樣也是在小房間裡的座位區。

金錦町不只有招牌的金箔蜂蜜蛋糕，此次更推出了許多視覺系甜點，以幾何為概念出發，將不同的線條與輪廓幻化融入在每個的甜點中，其中「小胭脂」幾何蛋糕表達出內心無來由的悸動躍上心頭，內陷夾帶草莓果泥及覆盆莓果泥，酸甜的滋味醞釀出愛情的風情萬種。看似以數個圓形堆疊而出的「貴妃」，染上沉穩的莫蘭迪藕紫色系，結合荔枝果泥與茉莉綠茶，呈現東方美人如花一般的雍容。





▲招牌金箔蜂蜜蛋糕。





▲常溫幾何蛋糕。





▲看似以數個圓形堆疊而出的「貴妃」。





▲白日夢慕斯蛋糕。





▲琥珀糖。

除了慕斯蛋糕，金錦町更創作出了可以吃的寶石，這款琥珀糖「琉璃」成分單純，以寒天與砂糖製成的日式傳統和果子，外皮是爽脆的砂糖結晶，一口咬下卻是軟芯清爽的寒天。

金錦町不只是熱搜的文青系伴手禮甜點店，未來也會開放人文沙龍空間供所有喜愛藝術及文創的民眾使用。





▲伴手禮區。





▲主建築物主的座位。



金錦町

地址：台北市大安區金華街86號

電話：02-2396-1528