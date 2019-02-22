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九州還能這樣玩！熊本可愛企鵝自己餵、走路秀超萌

點評：看起來好好玩啊
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旅遊中心／綜合報導　圖、影／北海道妞遊日本提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝

許多台灣人喜歡趁假期去日本玩，從北端的北海道到南端的九州都有很多吸引人的風景或景點，今天就有網友分享了他在九州熊本阿蘇的卡德利動物樂園，體驗了餵企鵝的活動。

▲日本九州阿蘇卡德利動物樂園企鵝餵食體驗。（圖／北海道妞遊日本提供）

來卡德利動物樂園體驗餵食企鵝。

阿蘇卡德利動物樂園雖是以熊為主的動物園，也有可讓旅客直接接觸互動的幼熊。此外，旅客也能一同攜帶寵物入園參觀。

在阿蘇卡德利動物樂園中的「ペンギンの滝」 （企鵝瀑布），這邊企鵝區的設計，可以讓人跟企鵝的距離更親近。特別設計的玻璃水池，可以讓遊客透過玻璃看到在水面下的企鵝。

▲日本九州阿蘇卡德利動物樂園企鵝餵食體驗。（圖／北海道妞遊日本提供）

企鵝激動時還會濺起水花。

而在每天的餵食時段，只要日幣500元，就可以親身體驗餵食企鵝的樂趣，不分男女老幼都可以參加，但企鵝看到手中魚有時會太興奮，會讓池中的水噴濺出來，小心不要被噴溼，且每時段只有10個名額，售完就沒了。

▲日本九州阿蘇卡德利動物樂園企鵝餵食體驗。（圖／北海道妞遊日本提供）

新鮮的魚數量有限。

除了餵企鵝外，還能從企鵝池邊的步道或是觀賞區，看企鵝悠哉游泳或是吃飽上岸散步的可愛模樣。

▲日本九州阿蘇卡德利動物樂園企鵝餵食體驗。（圖／北海道妞遊日本提供）

除了餵食之外，還能欣賞企鵝走路。

阿蘇卡德利動物樂園
地址：阿蘇市黑川2163
門票：入園費成人1600日元，小學生、初中生800日元，3歲以上400日元

關鍵字： 企鵝 寵物旅遊 卡德利動物樂園 阿蘇 熊本 九州旅遊 日本旅遊

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