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馬桶也能當收藏、5萬本漫畫看到爽！小倉2大特色博物館

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▲北九州小倉TOTO博物館。（圖／記者于佳云攝）

▲北九州TOTO博物館。

記者于佳云／北九州報導、攝影

誰說博物館一定很乏味、很無聊？位在日本福岡縣北九州市的小倉就有2座超有趣的博物館，一個是以馬桶為主題的知名衛浴品牌TOTO博物館，另一個則是漫畫迷們進去會走不出來的漫畫博物館，主題趣味又有知識性，十分值得一訪！

1.TOTO博物館

說到馬桶，多數人第一個想到的可能都是那常出現在水箱蓋右上角的英文品牌「TOTO」，但你知道，101年前日本第一個沖水馬桶就是來自TOTO嗎？為了紀念創業100週年，TOTO在最初設立工廠的北九州小倉開設第一座博物館，不僅成了小倉新地標，裡頭豐富有趣的馬桶歷史更吸引各地遊客特地造訪。

▲北九州小倉TOTO博物館。（圖／記者于佳云攝）

▲仿造TOTO第一代沖水馬桶的展示品。

TOTO博物館主要分為一樓的商品展示區和二樓的展覽區，在展示區中，可以看到TOTO在各國販售和最新款的衛浴商品，包含要價約150萬日幣、宛如太空膠囊造型的浴缸，也可以在不同國家的衛浴用品中發現獨特的使用習慣和偏好，宛如一場小型的世界浴室博覽會。

▲北九州小倉TOTO博物館。（圖／記者于佳云攝）

▲各國的衛浴用品展示。

走進二樓展區，則要帶領大家穿越時空，回溯到沖水馬桶尚未出現的年代，從TOTO創辦人的家族背景、第一代沖水馬桶雛形、馬桶的製作過程和歷代馬桶的演化史，讓遊客發掘每天都在使用的馬桶的各種有趣知識和歷史，也大開了眼界。

▲北九州小倉TOTO博物館。（圖／記者于佳云攝）

▲博物館內展示馬桶的製作過程。

TOTO博物館
開館時間：10：00～17：00（16：30後無法入館）
休館日：週一、年末年初、暑期假日
入館費：免費 團體參觀需要預約（20人及以上）
地址：北九州市小倉北區中島2-1-1

2. 北九州漫畫博物館

還記得小時候到漫畫店租漫畫，一本接著一本看到欲罷不能的時光嗎？熱愛漫畫的你，一提到日本漫畫就如數家珍，從漫畫家到動漫都難不倒你嗎？如果你自認是漫畫迷，位在北九州的漫畫博物館絕對是會你激動尖叫的天堂，不只有數不清的漫畫看到飽，還有超難得一見的懷舊漫畫收藏，在這待上一下午都不是問題。

▲北九州市漫畫博物館。（圖／記者于佳云攝）

▲北九州市漫畫museum。

漫畫博物館裡當然不只能看漫畫，在漫畫七大不可思議展區，用趣味且生動的方式呈現漫畫完成的過程和分鏡技巧，還有各種漫畫場景讓遊客互動拍照。走進漫畫時光隧道，書櫃中一兆年份陳列了1945年起至今具代表性的漫畫作品，包括漫畫界元老級的《原子小金剛》、男生們最愛的《灌籃高手》和其他近代漫畫如《火影忍者》等，讓漫畫迷們童年回憶通通湧現！

▲北九州市漫畫博物館。（圖／記者于佳云攝）▲管▲館中介紹趣味的漫畫知識。

在漫畫花絮和明日藝廊區，可以看到漫畫家設計手稿、創作中的小花絮和插圖、公仔等多樣作品，不只能更深入漫畫家的創作世界，也能從中發現不為人知的小細節，就算不是漫畫迷也看得津津有味。最後還有讓漫畫迷為之瘋狂的閱覽區，5萬本書藏讓你坐在沙發上看到爽！

▲北九州市漫畫博物館。（圖／記者于佳云攝）

▲眼花撩亂的漫畫收藏。

漫畫museum
地址：福岡県北九州市小倉北区浅野二丁目14-5
營業時間：11:00～19:00（每週二公休）

關鍵字： 日本旅遊 九州旅遊 小倉 博物館旅遊

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