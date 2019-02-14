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熊迷注意！熊本熊主題房型　毛巾、備品和漱口杯都特製版

點評：真的好可愛啊
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▲熊本熊本熊主題房型。（圖／Maruko與 美食有個約會提供）

▲熊本新大谷飯店熊本熊主題房型。（圖／Maruko與 美食有個約會提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

旅遊中心／綜合報導

位於日本九州的熊本有著超萌的吉祥物熊本熊，很多人去熊本玩也會順便買周邊商品帶回家做紀念。在熊本有飯店也推出了熊本熊主題房型，到處充滿超萌熊本熊的房間也讓熊迷為之瘋狂。

有去過熊本的朋友就知道，整個熊本市區到處都能看到熊本熊的蹤影，新幹線車站內還有大型模型可以拍照，站務員甚至會免費拍拍立得送給旅客，有網友就實地分享了熊本站前新大谷飯店的熊本熊主題房開箱文。

▲熊本熊本熊主題房型。（圖／Maruko與 美食有個約會提供）

▲房內到處都是熊本熊的設備。

走進房間，從床單、抱枕到牆上的掛畫到房內提供的浴袍上都有熊本熊跟你Say Hi！房間鑰匙圈上的熊本熊還特別穿上了制服。桌上也有專屬的資料夾，除了有特別標示價格的物品外，大部分的東西都是可以帶回家留做紀念的。

▲熊本熊本熊主題房型。（圖／Maruko與 美食有個約會提供）

▲特製鑰匙圈。

除了房間之外，浴室裡的大小毛巾、備品包裝和漱口杯也都是熊本熊特製版，而毛巾是可以帶回家的。浴室門口的踏墊正是萌萌的熊頭，如廁用的衛生紙也有印上熊本熊的圖案，對於熊迷來說可能還會捨不得用呢。

▲熊本熊本熊主題房型。（圖／Maruko與 美食有個約會提供）

▲熊本熊造型浴室備品，毛巾還能帶回家。

▲熊本熊本熊主題房型。（圖／Maruko與 美食有個約會提供）

▲造型踏墊。

想要入住這超萌的專屬房型可以上飯店官網預定，每人每晚價格從1萬6千多到1萬9千多日幣不等，且主題房數量不多，想要朝聖的熊迷們手腳要快。

▲熊本熊本熊主題房型。（圖／Maruko與 美食有個約會提供）

▲熊本熊主題房型介紹。

熊本新大谷飯店
地址:熊本県熊本市西区春日1-13-1

關鍵字： 熊本熊 熊本 新大谷飯店 九州 日本旅遊 九州旅遊 度假旅館

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