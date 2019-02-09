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日本新航點飛起來！搶攻二級戰區　2019再添直飛航線

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▲▼長榮航空。（圖／長榮航空提供）

▲長榮2019年陸續開闢日本新航點。（圖／長榮航空提供）

記者于佳云／台北報導

台灣人喜愛日本旅遊，不僅因為航班便利，近年更因廉航興起，有時飛一趟日本都比坐高鐵還便宜。而除了最熱門的一線城市東京、大阪，現在二線城市更是航空公司的兵家必爭之地，而繼去年10月星悅航空開航名古屋和北九州直飛航線後，今年長榮和日亞航也相繼於上半年開航名古屋，另外AirAsia也在上月30日首航台北-大阪，為國人前往日本旅遊提供更多選擇。

AirAsia自1月30日起利用延遠權飛航「吉隆坡-台北-大阪」，每週一、二、三、五共4班，該航線以A330-300營運，是唯一以廣體客機直飛「台北-大阪」航線的低成本航空，每航班共367或377個座位。AirAsia台北-大阪為晚去晚回的航班，台北16：55出發，20：45抵達大阪；回程大阪22：00出發，23：55抵達台北（以上皆為當地時間）。

▲名古屋電視塔、綠洲21水之宇宙船。（圖／記者賴文萱攝）

▲名古屋夜景。（圖／記者賴文萱攝）

另外，AirAsia集團旗下日亞航（AirAsia Japan）的第一條國際航線台北－名古屋航線也於2月1日正式開航，每周7班次以A320-200執飛，去程上午11:40桃園機場起飛，15:10抵達名古屋機場；回程上午7:55名古屋機場起飛，10:40抵達桃園機場，航班中更提供獨家特色餐點，讓旅客在機上品嚐名古屋風味。

不讓廉航專美於前，長榮航空也宣布將在今年開闢2個日本直飛航點。長榮航空6月6日起開房桃園－名古屋航線，將以波音787-9夢幻客機飛航，每天飛航一班，桃園07：55分出發，11：45抵達，回程12：55出發，15：10抵達桃園。另外，緊接著7月17日則將再開闢桃園-青森航線，每週三、六各一航班直飛，以A321-200機型營運。長榮航空表示，2019第三季將陸續開航桃園－青森、桃園－松山航線，東京成田、大阪、沖繩、仙台等航線則依787新機交機時程，陸續放大機型或增班。

關鍵字： 日本旅遊 航空動態

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