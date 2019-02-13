文／七逗旅遊網提供
日本的春天總是被五顏六色的花朵點綴的美麗迷人，在九州的春季，御船山樂園超過2千株的粉嫩櫻花樹、緊接在櫻花之後盛開的20萬株鮮豔的杜鵑尤其吸睛。春天，一起來九州的賞花勝地，享受一場露天的彩色趴吧！
▲把握花季，欣賞御船山樂園綻放的春櫻。（圖／御船山樂園提供）
九州佐賀除了超級阿嬤，其實還有一個代表性的象徵─御船山。在御船山腳西側的御船山樂園，是過去武雄地區的領主所建造的別莊。由染井櫻、大島櫻、山櫻、八重櫻…等2千多株櫻花海組成的風景，是御船山樂園最粉嫩的模樣。晚上，這個賞櫻勝地也會持續開放，日、夜兩種不同的櫻花景色讓人捨不得離開。
▲御船山樂園的夜櫻點燈，是九州規模最大的夜櫻名勝，夢幻迷離。（圖／御船山樂園提供）
▲御船山樂園的茶室只在春天花季、秋天紅葉季才開放，在這裡賞櫻，獨特又愜意。（圖／御船山樂園提供）
狂熱的櫻花迷們，想住在御船山樂園附近，隨時隨地來賞櫻嗎？鳳凰旅遊限定行程安排入住「武雄世紀飯店」，離御船山樂園只要7分鐘的腳程就能抵達。飯店隔壁還有一座日式庭園─慧洲園，這裡可是出自打造了金澤兼六園的大師級人物─中根金作先生之手，入住武雄世紀飯店，美景隨時在身邊！另外，春寒料峭的季節也超適合泡湯！武雄世紀飯店位在已有1300年歷史的武雄溫泉區，飯店中的湯泉將洗去你所有的疲憊。
▲武雄世紀飯店美景環繞，離御船山樂園相當近（圖／武雄世紀飯店提供）
▲武雄世紀飯店旁的慧洲園，和日本三大名園之一的金澤兼六園，都是中根金作先生的作品。（圖／慧洲園提供）
九州的賞櫻勝地，還有福岡在地市民也會前往的舞鶴公園。從2月到6月起，梅花、櫻花、牡丹…等各式各樣的花朵盛開，美麗的花花世界，是都市中的夢幻天堂。
▲舞鶴公園位在福岡城跡內，走上天守台，櫻花、城市景觀近在眼前。（圖／鳳凰旅遊提供）
想當學霸？那就來福岡太宰府天滿宮，抱學問之神的大腿吧！每年有700萬參拜人潮的太宰府天滿宮，供奉著日本的學問之神，是日本1萬2千座天滿宮的總寺院，在日本神社界的地位相當於中國的孔廟。春季來這裡參拜時，也能看見盛開的櫻花。
▲合格祈願，走一趟太宰府天滿宮就對了（圖／鳳凰旅遊提供）
玩日本，若沒穿上和服，當個道地的櫻花妹就太可惜了！尤其在有「九州小京都」之稱的杵築，來場和服體驗更有Feel！杵築擁有日本唯一的三明治城下町，兩側比較高的丘陵地是武家屋敷（武士宅邸）的領域，中間的平地則是商人之町。穿著和服走在古色古香的街道上，就像是真的回到了數百年前的舊時代。
▲在杵築城下町體驗穿和服逛古街，十分應景（圖／鳳凰旅遊提供）
▲杵築城下町俏皮可愛的和服妹（圖／鳳凰旅遊提供）
超受日本女生歡迎的溫泉小鎮─湯布院，歐風的街道、因溫泉而產生的朝霧相當迷人，鎮上還有許多畫廊、美術館，文青味十足。湯布院中的金鱗湖也非常特別，溫泉、地下水同時湧入，即使冬天來這裡，也是追隨迷濛晨霧的好去處。
▲湯布院熱門景點金鱗湖（圖／鳳凰旅遊提供）
▲湯布院逛街好好買，永遠覺得時間不夠（圖／鳳凰旅遊提供）
在日本就是要盡情泡湯！除了武雄溫泉、由布院，鳳凰旅遊也安排入住別府溫泉區，並拜訪別府地獄谷，朝聖Tiffany藍的夢幻海地獄、彷彿血流成池的淡紅色血池地獄，帶給你驚奇的溫泉視覺饗宴。
▲血池地獄中含有紅色的熱泥，因此呈現淡紅色。（圖／鳳凰旅遊提供）
推薦行程：
▲ 星悅九州春之頌-杵築城下町和服體驗、宇佐神宮、御船山樂園、舞鶴公園、小倉城賞櫻趣五日►►►
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御船山樂園日夜賞櫻都美麗！九州春季特選玩法大公開
文／七逗旅遊網提供
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