基隆超古早味現烤零嘴！簡單滋味超涮嘴　還有這種稱號

點評：身為基隆人居然沒吃過！

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基隆除了有山有海之外，還有廟口夜市跟許多巷弄內的美食，而在廟口附近則有一個小攤車，賣的是古早味的零嘴，俗稱「放屁豆」的碳烤豌豆。

▲古早味的放屁豆。

位在愛二路和仁三路口，頂呱呱的外面有時會看見這台小攤車，堅持用炭火現烤這一顆顆的豌豆，而有很多人說吃了容易放屁，因此他又有了「放屁豆」這個有趣的稱號。而原本的阿嬤已經賣了40幾年，現在則會有孫女幫忙顧攤，據說還會有藝人前來購買。

▲ 位於路口的小攤車。

而他的製作過程其實很簡單，先把一顆顆生的豌豆泡過鹽水，使得膨脹變的較大顆後就會放入自製的烤籠裡火烤。老闆熟練的邊對著碳火搧風，一邊翻動著手上的烤籠，讓豌豆在裡面均勻的火烤受熱，差不多10分鐘就能出爐，放進毛巾裡保溫。

▲ 特製烤籠碳火現烤。

出爐後的放屁豆只需要撒上胡椒粉或是辣椒粉調味，就能一包包帶走直接吃，烤過的豌豆咬在嘴裡，一開始會是碳烤的碳香味，但咬久了之後則會有另外一種香味出來。在現在各種零嘴玲瑯滿目的時代，來上這種單純且古早味的零嘴也是步錯的選擇，或許還好很多年輕一輩的朋友沒有嚐過這滋味呢。

▲ 簡單調味後就是古早味小零嘴。



放屁豆(古早味烤豌豆)

地點：基隆市愛二路和仁三路口

售價：一份50元

