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平溪天燈節主燈曝光！手繪插畫文青風　北部10大景點飛上天

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▲▼2017新北市平溪天燈節。（圖／記者徐政璿攝）

▲平溪天燈節平溪國中場16日登場。（圖／記者徐政璿攝）

旅遊中心／綜合報導

平溪天燈節將於本週六（16）日登場，今（14）日新北市政府觀光旅遊局特別搶先公開平溪國中場的主燈，以傳遞「北部共同生活圈」為核心精神，將新北、臺北、桃園、基隆及宜蘭列為一日生活圈，把鐵道自行車、貓空纜車和新溪口吊橋等景點元素，以插畫風呈現北部特色之美。

▲2019平溪天燈節主燈設計圖。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲16日活動主燈設計圖。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供，以下皆同）

新北觀旅局表示，16日平溪國中場的主燈設計，分別是五縣市提出轄內最具特色的代表景點，包含：新北市目前最夯的「深澳鐵道自行車」及「淡水輕軌」、臺北市的「貓空纜車」與「木柵動物園」、桃園市的「大溪橋」與「新溪口吊橋」、基隆市的「廟口」和「潮境公園」以及宜蘭縣的「龜山島」與「清水地熱」等共計10個特色景點。

▲2019平溪天燈節主燈設計圖。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲新北新景點淡水輕軌和深澳鐵道自行車都被畫進天燈。

今年的平溪燈節主視覺設計師，台灣新銳插畫家歪歪將這10個特色景點手繪到20呎主燈上，不採用過度寫實派手法，而是運用簡單線條與溫暖的粉嫩色調，勾勒出時下年輕人最喜愛的簡約文青圖繪，延伸景點的視覺想像，預期將吸引高度關注！

▲2019平溪天燈節主燈設計圖。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲手繪插畫風讓天燈有了新面貌。

巨型主燈共由6面主體構建，其中5面繪製了上述10大特色景點之外，另外一面則是呈現象徵今年「諸事大吉」的天燈主視覺，總計6面的主燈也具有「六六大順」的好兆頭，將在本週六晚間由參加的「北部共同生活圈」縣市長，寫上祝福的吉祥話後，一同點燈施放，象徵未來北部五縣市，在市政建設及產業、觀光等各方面的合作，都能夠一切圓滿。

▲2019平溪天燈節主燈設計圖。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲粉嫩文青風的色彩。

為避免人潮眾多造成交通壅塞，16日與19日活動當天9點至24點將實施全面汽、機車及腳踏車交通管制，而配合交通管制，也將安排接駁公車，去程從木柵上車投幣50元、石碇區及基隆、瑞芳區上車投幣30元、平溪區內上車投幣15元，回程搭乘接駁車下山則免收費，各路線接駁公車，也開放電子票證刷卡，方便遊客搭車、免備零錢。

▲平溪天燈節交管 。（圖／新北市政府提供）

▲16日當天交通管制路線圖。

關鍵字： 新北市旅遊 平溪天燈節

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