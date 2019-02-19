開箱！名人遊輪「千禧號」全新改裝　海景咖啡讓你免費吃到飽

▲名人遊輪名人千禧號。

記者蔡玟君／基隆報導、攝影

19日基隆港迎來3艘遊輪大會師壯觀景象，其中最大亮點，就是才剛全新改造升級、名人遊輪旗下的「名人千禧號」（Celebrity Millennium）。名人千禧號在重新改裝後首度來台停靠，藉著此次靠港，《ETtoday新聞雲》特別登上遊輪，為讀者開箱名人千禧號改裝後的新樣貌。

▲名人千禧號外觀。

名人遊輪英國、愛爾蘭、亞洲區副總裁暨常務董事Jo Rzymowska表示，隸屬於皇家加勒比國際遊輪集團旗下品牌的名人遊輪，擁有4個系列、共14艘遊輪，為了提升服務品質與帶給旅客全新船上體驗，名人旅遊從2019年起啟動「名人改革專案計畫」，預計花費5年共5億美元，以旗下最新推出的頂級遊輪「愛極號」為標竿，將千禧系列和極緻系列為首的12艘遊輪改裝升級，第一艘就是名人千禧號。

▲全新升級的海景咖啡廳（Ocean View Cafe）。

▲海景咖啡廳是吃到飽餐廳。

在公共設施與餐廳方面，最受矚目的就是全新升級的海景咖啡廳（Ocean View Cafe），海景咖啡廳是千禧號原本沒有的用餐空間，此次採用新的開放式概念、增加座位選擇，以及供應適合國際旅客口味的美食，讓旅客無論是哪一餐都能在這裡享受吃到飽，也是包含在套裝行程內的免費用餐餐廳之一。

▲Metorpolitan主餐廳。

▲Metorpolitan主餐廳座位。

另外Metorpolitan主餐廳也重新改裝升級，不僅用餐空間更加明亮，同時附設更多座位與全新家俱，淺藍色調讓人彷彿置身蔚藍海洋中。

▲名人千禧號上有多間酒吧與酒廊。

▲Rendezvous 酒吧。

若是上船後想要小酌一杯，千禧號上共有7間酒吧和酒廊，能欣賞海景邊喝酒的「馬丁尼酒吧」最受歡迎，到夜晚時，調酒師更會展示調酒秀；而全新改裝升級的「Rendezvous 酒吧」，從白天到夜晚會舉辦各類活動和娛樂節目，也是船上最多旅客會聚集的地方，旅客可以在此邊聽音樂邊品酒聊天，甚至拿本書坐在一角靜靜享受，也很愜意。

▲套房艙等旅客專用的Retreat 日光浴甲板。

▲Retreat 日光浴甲板有多樣化曬太陽座位。

在客房與休閒設施方面，名人遊輪請到世界著名室內設計師 Kelly Hoppen (MBE) 重新設計套房，更為不同艙房等級客群做出使用空間上的區隔。例如針對套房旅客，千禧號就重新打造3大套房艙等旅客專屬的空間，包括：

1.套房旅客專屬露天休閒區「Retreat 日光浴甲板」。將千禧號最頂層部分空間劃出，打造套房旅客專屬的曬太陽空間，裡面設有50個躺椅、28個附設桌子的座位區，以及20個沙發區，更有水療設施，讓套房旅客可以在這裡盡情休息。

▲Retreat酒吧。

▲Retreat酒吧空間。

2.套房艙等旅客專屬的「Retreat酒吧」，簡約明亮的空間，讓套房艙旅客可以在這裡全天候享受免費飲料、美食小吃以及專屬禮賓服務。

3.套房艙旅客專屬用餐餐廳「Luminae」。

▲水療艙房AQUA CLASS。

Jo Rzymowska指出，隨著旅客越來越注重健康，名人遊輪針對該客群推出「水療艙房」（AQUA CLASS），由於推出後大受好評，趁著此次千禧號升級翻新，在船上打造13間水療艙房，且房間都較靠近SPA和健身房。

▲水療艙房專屬餐廳「BLU」。

Jo Rzymowska表示，水療艙房適合注重養生健康的客群，因此在船上針對該艙等旅客也有專屬服務，包括：

1.水療艙房專屬餐廳「BLU」。在BLU餐廳裡，可以為旅客客製化低卡路里餐點，若是有婚宴需求，BLU餐廳也會是婚宴用餐場所，是此次最大亮點。

2.可以免費使用桑拿、鹽療、熱療室。

▲娛樂表演空間。

▲娛樂表演空間的觀眾席幾乎所有位子都設有小桌子。

名人千禧號於19日停靠基隆港一天，之後將啟程前往越南、泰國，最後在新加坡結束為期14天的航程，預計在2019年還會有多次會來台停靠。

名人千禧號小檔案（Celebrity Millennium）

排水量：91000噸

可載客人數：2158人

船員：997人