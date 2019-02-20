誰說基隆很無聊！記好這些地方來場基隆小旅行

點評：身為基隆人看了好有感覺啊!

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說到台灣北部的基隆，很多人可能會想到雨都、愛下雨或是廟口美食，但除了這些之外，基隆這幾年來也多了很多好玩的地方，且距離台北只要半小時車程，非常適合來一場小旅行！今天部落客凱特愛跟瘋就分享了基隆一日遊的推薦景點。

正濱漁港的彩繪漁村前一陣子瘋狂在IG上洗版，原本的正濱漁港只是一個小漁村，但在市府重新整理，把漁港的一排房屋全部漆上不同顏色之後，彩色漁村就誕生了，也讓正濱漁港一夕之間聲名大噪，躍上了基隆的熱門景點之一。

▲ 正濱漁港彩繪漁村。

除了正濱漁港外，在今年2月開幕的東岸商場也是遊客必拍之地。地下室為停車場，樓頂則缺乏有效管理和治安問題被戲稱為「天空競技場」的和平廣場，經過改建後連同停車場都煥然一新，也有許多知名商家進駐，更有藍色操場、白色網美牆和基隆港的風景，又鄰近基隆廟口，每到假日總是吸引大批遊客。

▲ 東岸商場超好拍。

出來玩絕對不能缺少美食，位在基隆車站附近的孝三路可說是基隆的巷子內美食聚集地，如排骨羹、大腸圈等，都是CP值高的小吃。走到廟口裡面，也不能錯過連在地人都很愛吃的酒釀湯圓以及超厚又juicy的溫體雞排，走完一圈一定要填飽肚子再離開。

▲孝三路排骨羹。

▲ 廟口有名的酒釀湯圓。

臨走前不要忘記到火車站南站的中山陸橋走走，這裡也是大家的打卡熱點和很多MV的取景地之一，電影《千禧曼波》更曾於此拍攝，還有「舒淇走過的橋」之稱。

▲中山陸橋。

除了正濱漁港要搭公車之外，其餘景點從火車站或是客運下車的海洋廣場都能步行抵達，下次來個午後的基隆小旅行也是不錯的選擇喔。