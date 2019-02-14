全台最早賞螢季追尋綠色星空！花蓮大農大富螢火蟲季3月開跑

▲花蓮大農大富平地森林園區賞螢（圖／花蓮林管處提供）

記者蔡玟君／綜合報導

春天到來，白天賞花，晚上就去追尋螢火蟲的身影吧！位於花蓮的大農大富平地森林園區，是全國最早可見到螢火蟲漫舞的地方，花蓮林管處宣布，從3月16日起至4月14日舉辦賞螢季活動，在專業解說員帶領下，走進這片賞螢聖地。

▲花蓮大農大富平地森林園區是全國最早可見到螢火蟲漫舞的地方（圖／花蓮林管處提供）

花蓮林管處表示，位於花蓮的大農大富平地森林園區，是每年春暖花開的三、四月之際，全國最早可見到螢火蟲漫舞的地方。由於森林復育有成，長長的龍貓森林隧道，成為螢火蟲繁殖的棲地，也讓大農大富平地森林園區成為面積最大、最容易到達的賞螢聖地。

▲大農大富螢火蟲。（圖／花蓮林區管理處提供）

「2019大農大富賞螢趣」活動於3月16日起至4月14日舉行，為了不干擾野生動物，因此賞螢活動採總量管制，平日一天上限為800人，假日上限為1200人，賞螢活動報名費為198元，花蓮鄉親憑證件可享160元優惠價。參加活動除了有導覽解說，還有在地伴手禮與能參加森林小市集，希望讓民眾能體驗縱谷生態之美



2019大農大富螢火蟲季

1.活動日期：108年3月16日至4月14日

2.活動地點：大農大富平地森林園區服務中心

報名網址：https://www.accupass.com/event/1902110344131636111063



3.每日活動梯次：

(1)第一梯次：18:30-19:30

(2)第二梯次：19:30-20:30

(3)第三梯次：20:30-21:30



4.管制入園人數：平日(週一至週五) 800人／日

假日（週六至週日，包含連續假期）1200人／日，額滿為止。

5.活動費用：每人新台幣198元整。（2歲以下嬰幼兒不收費）。

鄉親回饋價160元。(憑花蓮縣民身分證，與身障人士相關證件。)

費用包含導覽解說與在地社區伴手禮，伴手禮將視當日活動現場發放。

