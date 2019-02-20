住房高達93％！天成飯店蟬聯7年全台最高住房率星級旅館

▲台北天成大飯店蟬聯7年全台最高住房率冠軍寶座。（圖／天成飯店集團提供）



記者陳涵茵／台北採訪報導

台北星級飯店市場競爭激烈，新飯店近幾年如雨後春筍冒出，不過老字號台北天成大飯店似乎不受影響，已連續第7年蟬聯全台觀光飯店住房率第一寶座，根據觀光局旅宿網提供最新數據，2018年整年度台北天成大飯店住房高達93％，穩穩拿下第一。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，台北天成大飯店鄰近台北車站具有地理優勢之外，集團內部的經營理念是不把雞蛋放在同個籃子裡，近年市場結構性改變增加新客群成為首要目標，客房營收團隊積極開拓不同的通路，透過不同平台合作努力拓展客源，不落入價格迷思提供主題式體驗跟服務，把指名度提高做出差異化鞏固客源。

▲天成文旅華山町2018年新開幕。（圖／記者陳涵茵攝）



天成飯店集團近幾年不斷發展新事業體，對準市場口味推出不同飯店品牌，以2018年7月份開幕的《天成文旅華山町》為例，緊鄰華山1914文化創意產業園區，由第一銀行廢棄倉庫改建，打造為融合銀行、製酒主題的設計飯店，話題十足外飯店本身就是打卡點也成了外國旅客的最愛，目前以日本、港澳客群佔比最高，平均住房率高達7成五。

▲天成文旅華山町以老舊銀行改建而成，飯店就是打卡景點。（圖／記者陳涵茵攝）

除了大台北地區也將版圖擴展到東台灣，2019年才甫開幕的瑞穗春天國際觀光酒店，未開幕就先造成轟動，斥資60億打造歐風城堡，瞄準親子客群，園區內除了各項遊憩設施還有溫泉可泡，複合式度假村深受家長喜愛。據了解，春節期間住房率就高達8成，228連假更是一房難求訂房率高達九成五，分散客群操作奏效也帶來滿滿商機。

▲瑞穗春天國際觀光酒店斥資60億打造。（圖／記者蔡玟君攝）



2018年1至12月份統計平均住房率，由台北天成大飯店以93％穩坐冠軍寶座，其次為老爺大酒店92.32％與台北花園大酒店88.47％分別拿下第二、三名次；全台觀光飯店平均最高房價前三名則是北投麗禧溫泉酒店、涵碧樓大飯店與日月行館。