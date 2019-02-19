泰國狂吃美食不鬧肚疼！旅泰遊客必遵守7大「守食」原則

▲泰國享受美食守食7大原則。（圖／泰觀局提供）



記者陳涵茵／綜合報導

泰國是座美食之都，舉凡泰式酸辣蝦湯、香蕉煎餅、芒果糯米、泰式奶茶各種美食讓人食指大動，尤其路邊的銅板小吃更是不可錯過的美味，不過對腸胃不好的人來說可就是一大挑戰，對此，泰國觀光局也給出了7大建議，希望遊客在出遊期間享受美食同時又能安全愉快的用餐。

1.清潔衛生



路邊的小吃總是不如餐廳讓人放心，不過來到當地想品嚐街邊小吃，可選擇有許多顧客且忙碌的攤位，因為當地人會知道哪些是最安全的小吃攤，且顧客越多食材的替換率高，意味著食材就越新鮮。並且吃飯前先將碗盤和餐具擦拭，或是自備碗筷也是方法之一。

2.點新鮮現煮的餐點

▲泰國夜市小吃香蕉煎餅 。（示意圖／記者陳涵茵攝）



一般來說街邊小吃攤販通常都是客人點餐後直接在面前烹飪，但若店家預先準備許多放在一旁或是拿出已烹飪好的食材就要特別注意新鮮問題。

3.避免未經烹煮的菜餚

▲海鮮類盡量避免生食 。（示意圖／記者陳涵茵攝）



因為泰國氣候全年如夏，氣溫高濕度高的環境下細菌容易大量孳生，小吃攤一定要盡量遠離沒有烹煮過的生食，例如水煮海鮮或生海鮮等等。

4.避免太辣的菜餚

▲泰國酸辣蝦湯冬陰湯。（圖／泰觀局提供）



對於嗜辣的人來說，泰式辣味絕對讓人大呼過癮，不過若對於不太敢吃辣或是已經習慣口味清淡溫和的人，一些泰國菜的辛辣可能會導致身體不適，需要特別注意。

5.了解當地食材特性

▲榴槤吃多容易上火。（圖／記者蔡玟君攝）



了解食材特性非常重要，到泰國旅遊一定要品嚐當地的熱帶水果，不過有些水果吃了容易上火像是龍宮果、榴槤等，而泰國菜中有些食材則含有排瀉的特性，像是羅望子、新鮮椰子、薑和薑黃、青木瓜沙拉宋丹等，若已經在鬧肚子就不宜多吃。

6.避免食用味精

味精在亞洲食品中被廣泛使用，可能會引起頭痛、心悸、胸痛和噁心等不良反應，出遊時避免含有味精的食物，或者在點菜的當下順便要求店家不要添加味精。

7.選擇清楚標示價格的店家消費

食物和菜單項目的價格皆都應該有清楚的標示，若沒有標示也需要事前先詢問店家再購買避免糾紛，另外想要吃道地的美味餐館詢問在地人就是最好的資訊來源。