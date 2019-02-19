ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台灣燈會開幕踩街迎賓　展現跨國際燈會歡樂氣氛

ETtoday旅遊雲

▲台灣燈會開幕踩街迎賓　展現跨國際燈會歡樂氣氛▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2019台灣燈會今19日晚開幕，下午在東港踩街活動，吸引目光。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）  

記者陳崑福／屏東報導

台灣燈會19日於屏東東港大鵬灣開幕，下午2時來自日本三重縣、高知縣、北海道以及菲律賓、越南與台灣客家、原住民等14組國內外團隊，沿著東港光復路進行踩街表演，帶來節奏震撼的跳躍太鼓與熱情樂舞，吸引遊客駐足圍觀，感受跨國際燈會的歡樂節慶氣氛。

▲台灣燈會開幕踩街迎賓　展現跨國際燈會歡樂氣氛▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣燈會晚上開幕，下午東港踩街▼

▲台灣燈會開幕踩街迎賓　展現跨國際燈會歡樂氣氛▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

踩街活動從下午2點登場，除有越南國家偶劇團、菲律賓UST Legazpi舞團，還有日本5個團隊各展技藝，高知縣YOSAKOI團隊造型奇特服裝展現不同風貌，列隊整齊劃一，直線型的編舞令人驚豔。

千葉縣銚子跳躍太鼓保存會以鏗鏘有力的節奏展現祈求豐收、向海神傳達感謝的祭典文化。名古屋真中祭名古屋學生隊《鯱》以喚醒沉睡中的熱情，舞者個個充滿朝氣與笑容。北海道札幌市則舞出屬於札幌YOSAKOI索朗祭的特色，濃濃日本風的祭典舞蹈，各具特色的服裝造型，讓民眾看得大呼過癮。

台灣踩街團隊有九天民俗技藝團帶來顛覆傳統廟會的神偶藝陣表演；娜麓灣樂舞劇團結合傳統與創新、動人豐富的原住民樂舞；融合客家傳統特色的歌謠、山歌與舞蹈；還有東港在地的東隆宮大漢樂團、東港開基共善堂什家將等，讓整個海產街熱鬧非凡。

屏東縣長潘孟安及各界貴賓也在觀禮台上欣賞各隊伍精彩演出，與現場民眾歡欣迎接台灣燈會。

台灣燈會今晚由總統蔡英文親臨主持開燈儀式，陸、海、空兼具的開幕表演精彩絕倫，法國水上烏托邦劇團結合音樂、水上特技，以及在夜空中璀璨奪目的無人機燈光秀，讓全場目光驚豔。

【燈節好康】

東森集團贊助台北燈節活動，祭出最大獎100萬東森幣，等同100萬現金，只要參加台北市政府LINE@燈節集章活動，就有機會獲得東森幣 100萬、東森幣 1萬 100名以及長榮航空北美日本來回機票等大獎。另外，燈節期間天天掃描東森集團燈區QR CODE並加入會員，天天送50枚東森幣、9天可得450枚，每天限量6,600名，數量有限，送完為止。

影／台北燈節好看更好賺！最大獎「100萬東森幣」超誘人
 

關鍵字： 台灣燈會 東港 踩街

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

免費景點「雲林稻草捲」平日不開放

辰光橋超迷人！2019新北燈會今登場

韓人氣歌謠三明治3/7起來台快閃

今年首次！三艘遊輪同時停靠基隆港

板橋新開「流水蝦吃到飽」有大生蠔

CoCo都可台大店菜單跟別人不一樣

比往年美！新北3處賞櫻地夢幻綻放

想看櫻花海！日本櫻花最新預測揭曉

猿田彥珈琲規劃在台中西區展店

全台「12處洋紅風鈴木」爆開如繡球

熱門行程

最新新聞更多

超酷！潛進海洋千元就能體驗

台北日式鍋物海鮮船、和牛專賣

美翻！粉色系櫻花海228最美

2019台北燈節集章送「北美機票」

文化愛好者的新加坡藝術巡禮

吃自助式應避免出現這些狀況的食物

台灣燈會300架無人機空中燈光秀

台灣燈會開幕　踩街迎賓

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366