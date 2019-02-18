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日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理

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▲河豚料理。

▲日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理。（圖／記者黃士原攝）
▲美味的河豚料理。

記者黃士原／名古屋報導、攝影

河豚是日本的高級料理之一，半透明的刺身、彈牙的口感讓許日本人愛上它，不過由於河豚內臟含有毒性，因此處理河豚的職人與廚師都是需要執照。而在名古屋，除了豬排、雞翅與鰻魚飯之外，河豚料理也很有名，主要是因為愛知縣有日間賀島是河豚品牌之一的虎河豚產地。

▲日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理。（圖／記者黃士原攝）
▲虎河豚，沒有什麼刺，跟大家一般印象中河豚不同。

▲日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理。（圖／記者黃士原攝）
▲白色的點點是虎河豚的刺。

虎河豚為最高級的品種，多數高級料亭的河豚料理都是用虎河豚，而在名古屋日間賀島是虎河豚產地，每年11月到隔年的3月是開放捕撈的季節，由於日間賀島是虎河豚產地，價格比起名古屋便宜，再加上新鮮，因此許多老饕都在這段時間搭電車轉搭交通船，大老遠的跑到日間賀島來吃河豚料理。

日間賀島除了天然虎河豚漁獲量日本第一，同時也以河豚料理聞名，島上約有2000人，但擁有河豚調理執照者就有約80人，許多民宿老闆與主廚都有河豚調理執照，而這次造訪的「民宿德川」主廚就是其中一人，而且是連續多年獲得河豚雕工比賽冠軍。除了擺盤華麗的河豚生魚片，還可以水煮或是油炸，生吃時口感Q彈、帶點韌性。另外，河豚皮也能吃，富有咬勁。

▲日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理。（圖／記者黃士原攝）
▲「民宿德川」主廚一片一片切下河豚肉。

▲日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理。（圖／記者黃士原攝）
▲華麗的擺盤。

▲日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理。（圖／記者黃士原攝）
▲河豚刺身。

由於河豚刺身本身味道清淡，品嚐時一次夾起2至3片，然後再捲上細蔥，沾上些許的醬汁送入口中，起初能感受到河豚刺身的彈牙，接著咀嚼幾下後就能慢慢感受它的美味。至於炸河豚，口感比較軟嫩，倒是有點像是雞肉。

另外，章魚也日間賀島上的一大名產，島上很多店舖與民宿也都會提供各式章魚料理。

民宿德川
地址：愛知県知多郡南知多町日間賀島久渕道下21

▲日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理。（圖／記者黃士原攝）
▲河豚刺身沾醬後就可以食用。

▲日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理。（圖／記者黃士原攝）
▲河豚皮。

▲日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理。（圖／記者黃士原攝）
▲炸河豚。

▲日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理。（圖／記者黃士原攝）
▲章魚料理。

▲日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理。（圖／記者黃士原攝）
▲民宿德川主廚得獎的作品。

▲日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理。（圖／記者黃士原攝）
▲民宿德川。

關鍵字： 旅遊情報 美食情報 河豚 民宿德川

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