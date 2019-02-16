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2019台灣燈會在屏東　小鎮燈區今16日晚驚艷登場

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▲台灣燈會小鎮燈區16日驚呼聲中登場　悠哉體驗東港。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2019台灣燈會在屏東，小鎮燈區今16日晚驚艷登場。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會東港小鎮燈區16日晚上登場，光彩炫目的燈飾一點亮，立即引來現場民眾驚呼「好美！」即日起來自全國各地民眾只要沿著光復路人行步道，就可一覽東港小鎮燈飾。

縣長潘孟安表示，台灣燈會今年30週年在屏東舉辦，東港鎮生活與海洋緊緊相依，所以小鎮燈組以海的屏東為主軸，以海洋、漁產及迎王祭典等在地元素為設計理念，設有「張燈結綵趣」、「東津好風情」、「神遊幸福海」、「延平老街區」4大主題區，共16座燈組及1座光雕劇場，搭配大自然海浪音樂聲，沿著光復路運河及延平路佈燈，光彩美景一覽無遺。

▲台灣燈會小鎮燈區16日驚呼聲中登場　悠哉體驗東港。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲小鎮燈區，海洋系列。 

潘孟安說，小鎮燈區邀請多次設計台灣燈會副燈的知名燈藝師陳祖榮，以東港特產櫻花蝦設計寬11公尺的大型傳統花燈「東港蝦蝦叫」，來迎接台灣燈會，點亮東港。另觀光局也在東隆宮黃金牌樓前方的「東港故事」副燈。

另屏東縣政府特製「東港蝦蝦叫」夜光紋身貼紙，民眾只要下載「2019台灣燈會APP」即可獲贈2枚，每日限量2,500份，送完為止。

配合小鎮燈區，縣府推出「東津尋光散步」導覽服務，從19日起至3月3日止，每晚6點30分出發，由1名導覽員與1名小幫手帶領遊客走讀小鎮燈區，縣府也提供在地60年老店青草茶，讓參與者解渴。

此外，也邀請東港在地七角頭世襲轎班之一加入導覽員行列，講述東港故事，每日限量30名，搜尋「東港小鎮燈區」或到「2019台灣燈會在屏東」官網找到「東津尋光散步」導覽活動，即可網路報名。
 

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關鍵字： 台灣燈會 小鎮 燈區 16日 登場

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