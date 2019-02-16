JR海外遊客限定櫻花版「西瓜卡」9月開賣　觀光客免付押金

▲JR即將於9月推出外國觀光客電子票證Welcome Suica。（圖／記者謝婷婷攝）



旅遊中心／綜合報導

JR集團為國外觀光客推出JR PASS日本鐵路周遊券大受海外遊客歡迎，JR東日本公司如今宣布將從2019年9月1日起，推出專為外國觀光客發行的電子票證Welcome Suica，不須支付任何押金，不過使用期限僅限28天且不可退還餘額。

▲Welcome Suica設計以紅白為底色。（圖／擷取自JR東日本公司）



JR東日本公司日前宣佈將發售針對外國觀光客推出的交通及小額付款電子票證「Welcome Suica」，使用功能皆與一般「西瓜卡」Suica相同，可儲值、支付交通費與小額付款。唯一不同的是卡片外觀為紅白造型，上頭還有櫻花花瓣，回國後可當成紀念品帶回家。

Welcome Suica標榜不必支付500日圓押金，不過使用期限只有28天，卡片內剩下的餘額也無法退款，若是常赴日旅遊的遊客還是購買普通Suica較為便利。面額共分為1000至5000日圓以及1萬日圓共6種，遊客可至成田機場站、東京單軌電車羽田機場國際線航廈站、東京站、新宿站、澀谷站、池袋站、上野站及濱松町站的JR東日本旅遊服務中心購買。