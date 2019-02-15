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商業周刊／法國奢華滑雪度假　美酒美食盡興當一次歐洲貴族

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圖／商業周刊提供。（僅限雜誌使用）

▲呈流線型外觀設計的度假村沿雪坡興建，旅客在露台欣賞環繞雪景。（圖／商業周刊提供／Club Med）

圖、文／柯曉翔

從台灣飛往瑞士，連同轉機時間用去我近20個小時，降落日內瓦機場後，再經2個半小時車程，從瑞士橫越法國東南部。車子逐漸爬升至海拔1750公尺，窗外景色就像小時候收到的耶誕卡片，一棵棵耶誕樹櫛比鱗次。大自然像位畫家，豪邁揮灑大量銀白。終於來到全包式度假村集團地中海會旅行社（Club Med）新開幕的萊薩爾克（Les Arcs Panorama）度假村，置身於阿爾卑斯山群峰，我發現已遺忘了時間。

萊薩爾克 遠眺白朗峰

度假村坐落於法國薩瓦省萊薩爾克滑雪場，從去年12月起，這兒開始一系列成立50週年活動，煙火、音樂會與電影節……一路慶祝一整年。1968年，萊薩爾克出現第一家滑雪度假村。隨後在不同海拔高度，法式度假村紛紛興起錯落，成為冬季旅遊勝地。坐在迎賓酒廊，你可以從透明落地窗遠眺阿爾卑斯山最高的白朗峰。地中海會全球總裁亨利．吉斯卡．德斯坦（Henri Giscard d'Estaing）對我說：「萊薩爾克擁有悠久的文化與傳統，我們設址於此，是考量雪場品質與多元性、建築景觀與自然風光。」

在萊薩爾克，設立建築須遵守嚴格規範。度假村須順著山林與雪道斜坡興建，建築高度不得高於樹林，也要避免遮蔽其他建築物視線。室內採用大量透明玻璃帷幕、升高露臺，強調通透的空間效果。「我們不與山林競爭為敵，而是徹底融入山林。」地中海會建築與設計副總裁泰瑞．福尼瑞（Thierry Fourniret）說。透過空拍機的視野，可以清楚看到白色摩登度假村被山林包圍，像螞蟻般的滑雪客從一旁雪坡溜下。我喜歡溜上露台曬太陽，儘管戶外溫度約攝氏3度，仍過癮。

俯衝雪坡 SPA為犒賞

抵達次日，所有日照時間，全然奉獻給大自然與雪地。法國人怎麼過冬季假期？以下是德斯坦的時間表：早上9點半穿戴好裝備，滑雪、不斷滑雪；中午在山頂小木屋餐廳享用在地美食；下午滑下雪坡，小酌一杯，或泡在SPA浴池洗去運動勞累。6歲開始滑雪的德斯坦，與2位特邀前來的奧運前滑雪冠軍選手競技，他打趣抱怨：「我請他們不要滑太快，結果一上雪坡，他們全速前進。」對於許多歐洲人來說，滑雪已然是冬季生活的一部分。「滑雪能使我拋下一切雜念，只專注於坡度，讓我重新充電。」他說。

至於我，身為首次嘗試滑雪的新手，不斷搭著電動傳送帶「魔毯」往上、再下溜，雖然摔得亂七八糟，滑雪教練吉爾斯（Gilles）仍給我和友人溫暖鼓勵：「早上你們都還不會滑雪，誰知道下午已經可以滑下一個雪坡了呢？」我們晉級挑戰，搭纜車登初級雪道。雪坡變得更陡、更長，在山上做了無數蠢事，包括在纜車等候處跌跤，我卻始終記得吉爾斯的話：「對於初學者，感覺大於技巧，才不會懼怕學習。最重要的是，不要忘記微笑。」看著方才滑下的雪坡，我走向雪場邊擺設的起司鍋，用麵包蘸上融化起司，做為自己的犒賞。

悠晃市集 啖烤肉生蠔

不滑雪的時光我們漫步聖莫里斯堡小鎮。大街（Grande Rue）大理石人行道兩旁盡是餐廳和小店，剛好遇上週六市集，攤販紛紛出籠，起司擺滿桌面，烤肉攤香氣四溢，同行友人眼睛一亮，殺進店裡捧走一盒滿滿生蠔。距離市集不遠處，有座博福特（Beaufort）起司工廠，生產起司提供小鎮居民，也送進萊薩爾克各度假村。起司職人吉爾斯．塞蘭（Gilles Serain）帶領我們參觀製作過程，附近高山草飼牛的新鮮牛奶，送進五個不銹鋼桶中攪拌，製成的起司送往熟成室，每2天翻動一次，放置1年才出售。啜飲當地白酒搭配起司，綿密起司在口中化開，非常享受。 若想體驗歐式小木屋（Chalet）的阿爾卑斯山生活，建議可前往距離萊薩爾克約1小時車程的佩薩楠克魯瓦（Peisey Vallandry）度假村。被松樹林圍繞、以木頭與岩石構成的建築，呈現古樸風格。暖色調家具、發著火光的壁爐，我一走進就喜歡。泡在露天溫水泳池欣賞銀白山景，此時身心都富足，我，感覺就像歐洲貴族。

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關鍵字： 商業周刊 alive 法國 旅遊 滑雪

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