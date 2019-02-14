台灣燈會15米高「海之女神」點亮大鵬灣　巨大鑽石燈也超好拍

▲15米高的主燈海之女神。（圖／屏東縣政府提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

2019台灣燈會將於19日盛大登場，不少裝置燈飾也已點燈亮相，像是以新住民藝術為靈感，高達15米高的主燈「海之女神」或是情人節搶先亮相的巨大鑽石都超級吸睛，成為今年燈會必拍的燈會打卡地標。

▲夜晚的海之女神。



縣長潘孟安表示，屏東縣轄內新住民人數已將近2萬人，大約95%是女性，她們有著飄洋過海的勇氣，在這裡落地生根，屏東已成為大家的第二故鄉。此次，今年台灣燈會在屏東，呈現多元文化融合的意象落實族群融合的理想，藝術主燈在燈會結束後，還會成為永久展品。海之女神由藝術家王文志老師操刀，利用5噸鋼材、30萬個蚵殼交錯編織而成。燈會舉辦期間，新住民藝術主燈共規劃9天、45場次的多元文化展演活動。

▲海之女神利用5噸鋼材，30萬個蚵殼交錯編織而成。



除了原民主燈，官方更在14日西洋情人節當天，親自點亮「萬歲好鑽」燈飾，由3000盞鑽石小燈架設出高達8米、寬10米的巨大鑽石於園區內閃閃發亮，超級應景。2月19至3月3日燈會期間，每半小時現場還有精彩絢麗的鑽石燈秀，成了約會放閃新景點。

▲3000盞鑽石小燈架設出高達8米、寬10米的大鑽石燈飾。







▲全新放閃新景點。