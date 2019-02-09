台灣燈會2/15試營運！精選屏東4條一日遊玩法　快揪團衝一波

▲台灣燈會東港小鎮燈區。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

記者賴文萱／台北報導

曾被外媒大讚是「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，2019台灣燈會首度移師屏東，自2月15日起開放試營運，並於2月19日至3月3日正式展開。主辦單位也精選出可搭配台灣燈會的一日遊玩法，除可自行開車玩翻屏東，也可搭配巴士及公車套票隨處旅遊，快揪團衝一發。

▲2019台灣燈會大鵬灣燈區。（圖／翻攝自台灣燈會官網）

台灣燈會主燈區位在大鵬灣，該處是全台最大的單口潟湖，還有全台唯一可開合的跨海大橋。配合地形地貌，融合傳統、科技、海洋、農業、熱帶等「具有屏東特色的台灣新文化」元素，屆時將點亮這片寧靜的灣域。

精選一日遊玩法

1.「祈願漁生」－東港鎮散步地圖

▲屏東豐漁橋。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

交通：大眾運輸（巴士與步行）

景點推薦：東港朝隆宮、華僑市場、豐漁橋、東港小鎮燈區、東隆宮

2.「原民力量」－三地門鄉、霧台鄉

▲霧台櫻花王。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

交通：自行駕駛

景點推薦：谷川大橋、霧台櫻花王、霧台岩板巷、魯凱文物館、霧台天主教耶穌聖心堂、山川琉璃吊橋、台灣原住民族文化園區、屏東燈區（勝利星村創意生活園區）、屏東綵燈節（萬年溪畔）

3.「沁涼農遊」－潮州鎮、萬巒鄉、瑪家鄉

▲涼山遊憩區。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

交通：觀光公車605線Jobus公車套票

景點推薦：涼山遊憩區、銘泉生態休閒農場、吾拉魯茲部落咖啡產業館

4.「風土食味」－東港鎮、林邊鄉、南州鄉、安地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉

▲屏東南州糖廠。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

交通：自行駕駛

景點推薦：霧台鄉神山部落、德文部落咖啡製作體驗、禮納里部落紅藜故事館、南州鄉南州糖廠、東港鎮可可莊園、林邊鄉鮮饌道海洋食品文化館