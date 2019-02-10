ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

跟著台灣燈會玩屏東！4條2日遊行程懶人包來了　找個周末玩好玩滿

ETtoday旅遊雲

▲▼屏東聖誕節（屏東公園）。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

▲屏東公園。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

記者賴文萱／台北報導

2019台灣燈會首度移師屏東，自2月15日起開放試營運，並於2月19日至3月3日正式展開。主辦單位也精選出可搭配台灣燈會的深度二日遊玩法，除可自行開車玩翻屏東，也可搭配巴士及火車、交通船隨處旅遊，快揪團衝一發。

精選二日遊玩法
1.「燈區行旅」－火車散步地圖
交通：大眾運輸（火車、Pbike與步行）

▲▼屏東青創聚落。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

▲屏東青創聚落。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網

第一天行程：孫立人將軍行館→勝利星村創意生活園區→午餐：青島街美食→屏東青創聚落→屏東書院→屏東公園→屏東燈區→（勝利星村創意生活園區）→屏東綵燈節 （萬年溪畔）→夜宿：屏東市

▲▼潮州三山國王廟。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

▲潮州三山國王廟。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第二天行程：屏東縣客家文物館→六堆忠義亭→竹田火車站→竹田驛園→午餐：竹田鄉美食→屏東戲曲故事館→潮州三山國王廟→潮州火車站→燈會接駁專車至南轉運站→大鵬灣燈區

2.「海島覓境」－小琉球奇幻漂流之旅
交通：自行駕駛

▲▼山豬溝原始森林步道。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

▲山豬溝原始森林步道。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第一天行程：東港東琉碼頭或大鵬灣遊客中心碼頭→小琉球白沙尾漁港→靈山寺→花瓶岩→午餐：小琉球美食→美人洞風景區→山豬溝原始森林步道→烏鬼洞風景區→落日亭→晚餐：小琉球美食→夜宿：小琉球

▲▼小琉球落日亭。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

▲小琉球落日亭。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第二天行程：小琉球海上活動→白燈塔→午餐：小琉球美食→中澳沙灘→至乘船處乘船返回東港→東港東琉碼頭或大鵬灣遊客中心碼頭→晚餐：東港鎮美食→東港小鎮燈區→東港小鎮燈區接駁專車→大鵬灣燈區

3.「品客人生」－客家建築交織的美景之旅
交通：自行駕駛

▲▼內埔陽濟院老街。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

▲內埔陽濟院老街。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第一天行程：亞太水族館→內埔六堆客家文化園區→午餐：內埔鄉美食→內埔陽濟院老街→內埔六堆天后宮→內埔昌黎祠（韓愈廟）→屏東市宗聖公祠→晚餐：屏東民族夜市美食→屏東燈區（勝利星村創意生活園區）→屏東綵燈節 （萬年溪畔）→夜宿：屏東市

▲▼2019台灣燈會大鵬灣燈區。（圖／翻攝自台灣燈會官網）

▲2019台灣燈會大鵬灣燈區。（圖／翻攝自台灣燈會官網）

第二天行程：高樹鄉有機休閒農場→大路觀石獅公→高樹鄉鍾理和故居→午餐：萬巒豬腳美食→萬巒鄉五溝水客家聚落→佳冬蕭家古厝→佳冬敬字亭(聖蹟亭)→午餐：林邊鄉美食→自小客車停放P1、P3-P10，轉乘接駁車至燈會現場→大鵬灣燈區

4.「手做釀造」－親子共創的幸福之旅
交通：自行駕駛

▲▼屏東演藝廳。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

▲屏東演藝廳。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第一天行程：三地門工藝步道→三地門琉璃珠製作體驗→午餐：三地門原民美食→禮納里部落傳統食物製作體驗→阿猴1909綠水園區→台糖屏東總廠→晚餐：屏東市美食→屏東演藝廳→屏東綵燈節 （萬年溪畔）→屏東燈區（勝利星村創意生活園區）→夜宿：屏東市

▲▼老七佳石板屋。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

▲老七佳石板屋。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第二天行程：老七佳石板屋(需預約)→午餐：老七佳原民風味餐（需預約）→豆油伯純釀醬油工廠→竹田鹹湯圓品嚐→自小客車停放P1-P5、P9-P10，轉乘接駁車至燈會現場→大鵬灣燈區

關鍵字： 台灣燈會 2019台灣燈會 觀光局 巨鮪來富 燈會旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

推薦閱讀

一張圖看華航機師「薪水、休假、工時」待遇　一年可休假至少157天↑

更新／華航勞資協商6小時談不攏　機師工會喊「罷工繼續、下次再談」

快訊／華航機師宣布啟動罷工　2/8早上6點起桃機、松機等出發航班受影響

華航機師6時起3機場罷工！估109航班受影響　林佳龍急成立緊急應變中心

影／長榮鞠躬道歉坦承疏失！　硬起來「擬拒載」擦屁股老外

影／遭4倍大洋男強逼幫脫褲擦屁　2受害長榮空姐警局備案準備提告了

擦屁股洋男回美航班被公開涉洩密　長榮航空「報案要抓洩漏者」

影／春節首波返鄉潮下午4點湧現　連假首日5地雷路段曝光「開車時間多3倍」

不用淚搶台鐵票！「北花直達客運」要來了　車程3.5小時就能到

影／春節最後上班日！破14萬人次先塞爆桃機　「一、二航廈爆量時段公開」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北市十大人氣Buffet餐廳懶人包

北中南15間2018新開幕飯店特搜

桃園6大新開景點

新竹在地人推薦5家必吃肉圓特輯

旅遊兼開運！12生肖到這裡最好運

桃園火車站二個美食天堂懶人包

精選台灣燈會4條一日遊玩法

實測／桃園亮點「50米滾輪溜滑梯」

鐵牛三輪車賣肉圓　新竹人推這家

9個獻給獨旅女孩的旅遊目的地！

熱門行程

最新新聞更多

春節連假六福村破10萬人次

台灣燈會在屏東！精選4條2日遊行程

美濃吃冰也吃進滿滿懷舊味！

高雄還有這9個好吃好玩的夜市

網友心中「過年必做的14件事」

專家提「收心操」技巧　一秒回現實

宜蘭268隻「小豬撲滿」排成迷宮

台中逢甲「馬卡龍蛋餅」料多美味

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366