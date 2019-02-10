跟著台灣燈會玩屏東！4條2日遊行程懶人包來了　找個周末玩好玩滿

▲屏東公園。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

記者賴文萱／台北報導

2019台灣燈會首度移師屏東，自2月15日起開放試營運，並於2月19日至3月3日正式展開。主辦單位也精選出可搭配台灣燈會的深度二日遊玩法，除可自行開車玩翻屏東，也可搭配巴士及火車、交通船隨處旅遊，快揪團衝一發。

精選二日遊玩法

1.「燈區行旅」－火車散步地圖

交通：大眾運輸（火車、Pbike與步行）

▲屏東青創聚落。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第一天行程：孫立人將軍行館→勝利星村創意生活園區→午餐：青島街美食→屏東青創聚落→屏東書院→屏東公園→屏東燈區→（勝利星村創意生活園區）→屏東綵燈節 （萬年溪畔）→夜宿：屏東市

▲潮州三山國王廟。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第二天行程：屏東縣客家文物館→六堆忠義亭→竹田火車站→竹田驛園→午餐：竹田鄉美食→屏東戲曲故事館→潮州三山國王廟→潮州火車站→燈會接駁專車至南轉運站→大鵬灣燈區

2.「海島覓境」－小琉球奇幻漂流之旅

交通：自行駕駛

▲山豬溝原始森林步道。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第一天行程：東港東琉碼頭或大鵬灣遊客中心碼頭→小琉球白沙尾漁港→靈山寺→花瓶岩→午餐：小琉球美食→美人洞風景區→山豬溝原始森林步道→烏鬼洞風景區→落日亭→晚餐：小琉球美食→夜宿：小琉球

▲小琉球落日亭。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第二天行程：小琉球海上活動→白燈塔→午餐：小琉球美食→中澳沙灘→至乘船處乘船返回東港→東港東琉碼頭或大鵬灣遊客中心碼頭→晚餐：東港鎮美食→東港小鎮燈區→東港小鎮燈區接駁專車→大鵬灣燈區

3.「品客人生」－客家建築交織的美景之旅

交通：自行駕駛

▲內埔陽濟院老街。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第一天行程：亞太水族館→內埔六堆客家文化園區→午餐：內埔鄉美食→內埔陽濟院老街→內埔六堆天后宮→內埔昌黎祠（韓愈廟）→屏東市宗聖公祠→晚餐：屏東民族夜市美食→屏東燈區（勝利星村創意生活園區）→屏東綵燈節 （萬年溪畔）→夜宿：屏東市

▲2019台灣燈會大鵬灣燈區。（圖／翻攝自台灣燈會官網）

第二天行程：高樹鄉有機休閒農場→大路觀石獅公→高樹鄉鍾理和故居→午餐：萬巒豬腳美食→萬巒鄉五溝水客家聚落→佳冬蕭家古厝→佳冬敬字亭(聖蹟亭)→午餐：林邊鄉美食→自小客車停放P1、P3-P10，轉乘接駁車至燈會現場→大鵬灣燈區

4.「手做釀造」－親子共創的幸福之旅

交通：自行駕駛

▲屏東演藝廳。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第一天行程：三地門工藝步道→三地門琉璃珠製作體驗→午餐：三地門原民美食→禮納里部落傳統食物製作體驗→阿猴1909綠水園區→台糖屏東總廠→晚餐：屏東市美食→屏東演藝廳→屏東綵燈節 （萬年溪畔）→屏東燈區（勝利星村創意生活園區）→夜宿：屏東市

▲老七佳石板屋。（圖／翻攝自2019台灣燈會官網）

第二天行程：老七佳石板屋(需預約)→午餐：老七佳原民風味餐（需預約）→豆油伯純釀醬油工廠→竹田鹹湯圓品嚐→自小客車停放P1-P5、P9-P10，轉乘接駁車至燈會現場→大鵬灣燈區