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花海、燈會一次滿足！鹽水「月津港燈節」春節必逛景點

點評：超想去的><
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▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

文、圖／熱血玩台南

2019台南鹽水月津港燈節來囉，來台南旅遊除了吃美食之餘，逛景點更是不能錯過的啊！而且最近台南也多了好多新景點，例如期間限定的台南普濟殿燈會，和台南美術館兩館都是不容錯過的新興台南景點，如今適逢適逢過年熱潮，台南鹽水的月津港燈節，更是不惶多讓要在2/1跟台南市民朋友見面，這次跟朋友就來率先跑一下，看看有哪些必拍景點囉~

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

來到鹽水月津港，除了有一年一度月津港燈節外，如果來的早記得不要錯過旁邊這片花海喔~

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

位於鹽水信義路上的花海，兩側均有一片又一片的百日草漸層顏色特別繽紛，還有黃橙橙的波斯菊，以及對面的粉紅色花海在太陽照射下更顯耀眼，熱血此次來剛好天氣也不錯，但日夜溫差有點大，建議來朝聖的朋友記得帶上一件外套~

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

邁入第七年的台南鹽水月津港燈節，是台南最早期舉辦花燈的始祖，同時近幾年也結合周邊花海與夜晚燈會，形成一系列過年觀光旅遊景點，而月津港也將在2/2點燈，熱血就先帶大家一起來搶先走走吧。

2019年以「隨光 呼吸」為主題，展期從2/2-3/3並結合國內外藝術作品共同展出，今年以三個月亮、三種場景、三種意境為主軸，又分為三個意境場區，以「環境呼喚」、「時間的旅行」、「我與你的風景」規劃藝術造景，由都市藝術工作室策劃。

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

我們一路從信義路花海這裡逛過去，準備來一場夜晚的美麗盛宴^^延著木橋走進燈會，頭挺上的五彩繽紛的彩虹燈光，不間斷的變換顏色，實在是好美！還沒全黑的橋面，拍過去~~美得好極致呀^^

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

延著小路走，猛一看原來在牆上看到的幾個夢幻圓球，從這個角度看竟然是幾位芭蕾舞者在水上起舞~

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

停靠在湖面上的大型造景，以竹編造型編織宛若一艘船。

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

另一邊也有水上燈光秀，從7：30開始，每半小時一次，為期三分鐘的水上表演，由於還沒開幕目前是一片暗的，在漆黑夜裡猛看有點像海盜要登陸的畫面，相信開幕後一定更漂亮~

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

在湖面上以不規則形狀擺設的燈座，展開羽翼，像極了美麗的紙鶴，在夜晚飛翔~這可是遊法國團隊所製作的喔。

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

紅色的燈光打造下，讓這條半路經過的石子小路上，彷彿日本櫻花步道，真的好美！要賞夜櫻~在台南就可以看到(誤)

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

湖面上露出一半的寶特瓶，似乎也反應著人類的塑膠污染目前依然造成海面上一定比例的傷害，畫面有點突兀讓人充滿省思。

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

浮上水面上的不規格幾何壓克力圖形以白燈點綴著，像似北極冰山逐漸因為天氣而縮減，著實又讓人多了警惕。

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

這裡也有互動式遊戲，只要透過聲控碰觸就會發出有趣的聲音，而且燈光也會隨著聲音起舞呢。

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

鹽水月津港燈節整體可以拍攝的畫面真的是很多，而且在開幕後又更會有定時的燈光水舞秀，真的更是讓人期待了，其實這也熱血第一次這麼認真來拍攝月津港燈節，說也慚愧啊~但來了真的不會後悔，因為美景無限^^

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

橋南老街這裡其實才是燈會的起頭，我覺得最美的畫面也在這裡，湖面上超多的燈籠，拍起來一整個好吸眼球，搭配上湖上的大河馬，真的是很跳tone的fu啊~~哈哈哈哈！

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

過年期間熱血推薦大家來到台南鹽水月津港走走，一覽這月津港燈節的魅力！這次千萬不要再錯過囉~

▲▼2019台南鹽水月津港燈節。（圖／熱血玩台南提供）

2019台南鹽水月津港燈節

展覽時間：2019/02/02~03/03 (每天17:30~23:00點燈)
開幕時間：2019/02/02 19:00
展覽地點：臺南鹽水月津港

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關鍵字： 2019台南鹽水月津港燈節 熱血玩台南 達人旅遊 台南旅遊 元宵燈會

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