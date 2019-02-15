初春限定！立山黑部雪之大谷巨大雪牆霸氣登場

文／七逗旅遊網提供

你曾經來過日本度假名勝立山黑部嗎？想澈底感受立山黑部的魅力，你可以搭乘6種不同的交通工具，來之前，還得挑對時間，立山黑部只在4月到11月對外開放。在4月一開山時，就登上立山黑部的室堂站，還有期間限定的驚喜等著你，一年之中最壯觀、高達數十公尺的雪壁奇景就在這裡！



▲立山黑部雪之大谷就像一個白色的巨人國。（圖／shutterstock.com提供）

來最高海拔達到3千公尺立山黑部，沿途見到的景色，會隨著海拔上升而改變。因此，你一定要試試搭乘6種不同的交通工具─立山電纜車、高原巴士、立山隧道電軌車、立山空中纜車、黑部隧道電纜車、關電隧道電軌車，感受立山黑部之美！



▲搭立山黑部纜車，從空中看壯觀的雪山風景讓人特別驚艷。（圖／shutterstock.com提供）

冬季，是住在立山黑部的雪仙子最忙碌的時候，仙子們施了魔法，讓大雪不停的下，這時候，立山黑部也會暫時封山。經過一個冬季的醞釀後，雪仙子的傑作即將在今年的開山日─4/15與大家見面！其中最壯觀的，就屬立山黑部的雪之大谷了。走在經過人工開鑿的道路上，兩旁高達數十公尺的雪牆，讓人以為來到了童話世界中的白色巨人王國。由於高大的雪牆會隨著時間漸漸融化，因此，開山後越早來到立山黑部，越能欣賞到驚人的雪牆奇景！



▲約在4月中旬到合掌村，有機會見到櫻花與合掌造同框。（圖／shutterstock.com提供）

到另一個如童話王國般的景點─白川鄉合掌村，以茅草鋪成屋頂的一棟棟合掌造如同放大版的薑餅屋，復古又可愛，合掌造的屋頂像是人類的雙手微微合起來的模樣，可以避免厚重的積雪把屋頂壓垮。初春時來到這裡，還有機會看到地面上的殘雪，眼前的風景也因此變得更加夢幻。



▲高山上三之町古街又被稱為「小京都」。（圖／高山市觀光課提供）

想在日本古時候的街道上shopping？不必找哆啦A夢借時光機，來高山上三之町古街準沒錯！這裡有「小京都」之稱，街道上木製的黑色格子窗櫺、巷弄間悠悠駛過的人力車、古老的建築和百年老店…，營造出當地限定的獨特氛圍，街上飄香的飛驒牛更是超犯規的誘人美食，吃、喝、逛都能在這裡一次滿足。



在乍暖還寒的春天拜訪日本，除了到立山黑部賞雪牆外，汎佳旅行社還貼心安排入住多處知名溫泉區飯店，讓你享受經典的的日式湯泉體驗。限定行程更來到日本三大溫泉之一的下呂溫泉，帶給你暖呼呼的湯泉饗宴，具有養顏美容功效的泉質超受女性歡迎，連日本天皇、皇后都無法抵擋下呂溫泉的魅力，曾經兩度造訪這座已有千年歷史的古老溫泉區。把握4月開山賞雪牆的最佳時機，趕緊來立山黑部見證超巨大的雪牆吧！



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▲ 4/15迎接立山黑部開山！►►►

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