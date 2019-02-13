闖進哈比人的世界看瀑布

文／Sharelife分享生活

圖／涼山遊憩區

提到屏東，只想得到東海鮪魚、墾丁玩水嗎？其實屏東的山林有著最原始的環境，還有深厚的原住民文化，走訪一趟「涼山遊憩區」，親身體驗一下吧！

享受著山林之美與蟲鳴鳥叫，是許多人夢想的度假生活，位於屏東縣瑪家鄉的「涼山遊憩區」有著依山傍水的地貌，還有露營專區，以及宛如哈比人家的地景藝術，讓想放鬆的旅人，感受寧靜美好。





▲涼山遊憩區



地處茂林國家風景區中心位置，涼山遊憩區內分為賽嘉樂園、以及涼山瀑布，賽嘉樂園設計成露營區，幅員遼闊，可以容納千人或舉辦大型活動，同時，區內還有觀賞飛行運動的絕佳地點─瞭望台，能一睹飛行運動的風采。





▲涼山瀑布



遊憩區末端就是著名涼山瀑布，瀑布分為三層，第一層瀑布規模小、地勢也較低，為了安全起見並沒有開放讓民眾貼近瀑布，僅能從觀瀑橋上遠觀。通過觀瀑橋則能看到第二、三層瀑布，不過兩層瀑布之間需要爬階梯與自然步道，所以體力較差或年紀較大的年長者較不適合。





▲狀似哈比人的小房子



園區內除了露營平台、小木屋區，還有造型奇特的狩獵屋，搭配設計的地堡造景，就像闖入電影《魔戒》中，哈比人所居住的小村落，十分有趣。





▲涼山遊憩區還有不同設施可以體驗



另外，「涼山遊憩區」也規劃兒童遊樂設施以及自行車租借服務，想體驗一點原住民文化，還可以到一旁的馬加遊客中心，出示證件就能免費租借原住民服飾拍照。



（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）